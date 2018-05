Dragnea, la un pas de sentință în dosarul în care e acuzat de instigare la abuz în serviciu

Pe 25 aprilie, Curtea Supremă a amânat pentru data de 15 mai ultima înfăţişare în dosarul "Bombonica" în care Liviu Dragnea este acuzat de instigare la abuz în serviciu şi instigare la fals intelectual.

Avocaţii a doi dintre inculpaţi, printre care şi Bombonica Prodana, au cerut ca DNA să explice în ce a constat colaborarea dintre Parchet şi SRI în acest caz.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) a acceptat solicitarea apărării şi au cerut DNA să explice ce rol au avut protocoalele în dosarul "Bombonica".

"Din ştirea mea, sunt deja patru solictări numai la Înalta Curte, toate admise de Curte, cu privire la clarificarea protocoalelor încheiate cu SRI. La instanţele din ţară sunt mult mai multe. Nu ştim ce probe au fost viciate sau dacă au fost viciate în acest dosar. Cerem să ni se prezinte toate documentele care au legătură cu acest protocol şi vom vedea. Vorbim de o justiţie paralelă", a declarat avocatul Toni Neacşu, care o reprezintă pe Bombonica Prodana.

"Protocolul Ministerul Public- SRI, invocat si in dosarul "Bombonica". Este un semn ca cel mai probabil se va amana ultimul termen in dosarul "Bombonica", a scris jurnalistul Realitatea TV Ionela Arcanu pe Facebook.

În aşa-numitul dosar "Bombonica" au fost 14 înfăţişări până acum, din ianuarie 2017 când a început procesul. DNA va anunţa azi ce pedepse va cere pentru inculpaţi.

Dragnea este acuzat de instigare la abuz în serviciu şi instigare la fals intelectual, alături de fosta sa soţie Bombonica Prodana, dar şi de foşti angajaţi ai Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman.

