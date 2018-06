Dragnea s-a răzgândit: Nici eu n-am spus de OUG pentru codurile penale. Va fi sesiune extraordinară

La scurt timp, a venit și un răspuns de la Dragnea care a precizat către presă: ”Nici eu nu am spus de OUG, voi ați spus”, completând că va fi sesiune extraordinară pentru codurile penale, în Parlament. Răspunsul vine după ce Liviu Dragnea a dat de înțeles vineri, că este posibilă OUG pentru Codurile Penale.

”Nici eu nu am spus de OUG, voi ați spus! Eu stiu exact ce am vorbit vineri seara. Am spus și spun si în continuatre ca trebuie să grabim procedura, că s-a intarziat foarte mult, o sa facem o sesiune extraordinară, dar nu putem face sesiune extraordinară toata vara. Și atunci o să le cer astazi si eu, si domnul Tariceanu, celor din comisie sa inchida o data codul penal, la votul final dupa care intra în circuit obinuit”, a spus Dragnea, înainte de ședința PSD.

Pe de altă parte, întrebat dacă s-a răzgândit, întrucât vineri, în prima ieșire publică după condamnare, afirmase că în Parlament nu mai este o ”procedură normală” și PSD este decis să meargă până la capăt cu modificarea legilor justiției și a codurilor penale, Dragnea a replicat: „Am vorbit de faptul că am respectat absolut toate termenele, le-am, le-am lungit și nu e cazul”.

Totodată, chestionat dacă este exclusă o OUG pentru Coduri, Liviu Dragnea a spus în timp ce ieșea pe ușă: Da!

În schimb, Tăriceanu este contrazis de senatorul PSD, Niculae Bădălău, care a declarat, luni, că ar fi mai practică adoptarea unei ordonanţe de urgenţă pe Codul penal, pentru că acest proiect este de un an de zile în dezbatere publică, dar că PSD trebuie să convingă şi ALDE.

„OUG ar fi mai practică, dar nu se poate face fără sprijinul celor din ALDE”, a declarat Bădălău.

”Ştiţi foarte bine că acest proiect stă în dezbatere de un an de zile. Ceea ce spune opoziţia este o nebunie. Suntem obligaţi de UE să punem în concordanţă legislaţia română cu sugestiile dânşilor. Avem multe articole de pus în concordanţă. Asta încercăm să facem, dar procesul legislativ este de durată”, a mai afirmat senatorul PSD.

”Vom merge exclusiv pe calea dezbaterii parlamentare. Nici OUG, nici asumarea raspunderii”, a spus Tăriceanu, înainte de ședința Biroului Permanent.

Vineri, Liviu Dragnea, președintele PSD, a avut prima reacție după ce a fost condamnat la 3 ani și 6 luni de închisoare cu executare.

După o ședință CexN de 5 ore, Liviu Dragnea a ieșit în fața camerelor, cu liderii PSD, în spatele său, și a spus ce a hotărât: ”Decizia e fermă! Rămân președintele PSD, președintele Camerei! Nu mă sperie Iohannis, nici Hellvig, nici Kovesi, nici Ponta, nici Pahonțu”. Totodată, Liviu Dragnea a declarat că cere iertare românilor care stau în pușcării pe baza unui articol neconstituțional. Liviu Dragnea a mai făcut o promisiune fermă: statul paralel va fi zdrobit.

Liviu Dragnea a afirmat vineri că îşi cere iertare că "s-a lungit atât de mult elaborarea Codului penal", și le-a ceruit iertare românilor care se află în pușcării, pe baza unui articol neconstituțional. Tot atunci, Liviu Dragnea a dat de înțeles că e posibil să se dea OUG pentru modificarea Codurilor Penale.

”Îmi cer iertare acum în faţa dvs şi în faţa celor care ne privesc miilor de români care unii stau în puşcărie pe un articol neconstituţional, alţii sunt târâţi în tribunale pe baza aceluiaşi articol sovietic şi alţii sunt târâţi pe la DNA şi mai sunt şi alte mii sau zeci de mii care nici măcar nu ştiu că au dosar. Îmi cer iertare pentru că s-a lungit atât de mult elaborarea Codului Penal. Probabil că n-o să mă ierte. Maniera pe care noi am avut-o, pe care eu am avut-o de a avea o abordare procedural corectă în Parlament s-a dovedit că a fost una greşită, pentru că în Parlament nu se poate vorbi de adoptarea în procedură normală, dezbateri, adoptare şi promulgare. Orice lege (...), toate sunt atacate, toate sunt retrimise. (...) Decizia mea este foarte fermă. Rămân la conducerea PSD pentru a duce toate aceste lucruri la capăt, şi le voi duce. Rămân şi în conducerea majorităţii parlamentare împreună cu domnul preşedinte Călin Popescu Tăriceanu. Nu va trece moţiunea de cenzură, în schimb şi eu, şi colegii mei am decis astăzi să fim mult mai fermi şi mult mai radicali cu tot ceea ce trebuie să facem”.

