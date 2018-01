Dragnea spune că îl susține în continuare pe Tudose și că nu se impune un congres extraordinar al PSD

Intrebat, inainte de inceperea sedintei Comitetului Executiv National al PSD, daca este nevoie de o restructurare guvernamentala, avand in vedere ca au fost foarte multe informatii pe acest subiect, Dragnea a raspuns: "Le-am vazut si eu".



Pe de alta parte, intrebat daca ramane premierul in functie si dupa sedinta CExN, liderul PSD a spus: "Eu il sustin".



Liviu Dragnea a mentionat, chestionat de ziaristi, ca nu se teme ca isi va pierde functia intr-un congres extraordinar al partidului, adaugand ca nu se impune o astfel de reuniune.



In momentul cand a intrat in sediul PSD, o persoana care se afla la poarta cladirii a strigat catre Dragnea "Infractorule! La puscarie!". "Mi-era dor de tine", a replicat presedintele social-democratilor.

