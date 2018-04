Elena Udrea: Am primit statutul de refugiat politic în Costa Rica pentru un an de zile, nu am voie să-i părăsesc teritoriul

udecătorii au respins însă cererea ei de a fi audiată la distanţă în dosarul "Gala Bute", prin videoconferinţă sau comisie rogatorie, deoarece nu rezultă din înscrisurile depuse de avocaţii săi că a primit statutul de refugiat politic în Costa Rica, ci doar că a depus o solicitare.



UPDATE 14.11 Elena Udrea a insistat, într-o intervenție telefonică la Antena 3, că are statul de refugiat în Costa Rica: ”Am solicitat acest statut în februarie, am fost audiată în martie și am primit statul pentru un an de zile pe 21 martie, în acest moment sunt supusă statutului refugiaților, cu toate drepturile pe care le au refugiații și cetățenii costaricani”.

Fostul ministru a spus și că, pentru că este refugiat, nu are voie să părăsească teritoriul costarican.

Ea a adăugat că a trimis și un memoriu către autoritățile din statul centr-american prin care solicită să i se spună care este statutul ei oficial și că va primi un răspuns în opt zile: ”L-am depus gândindu-mă că instanța (din România) nu va ține cont doar de copia după legitimație”.

Instanța ar fi putut să verifice prin MAE, a spus Udrea.

UPDATE 13.37 Judecătorii de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au respins vineri cererea depusă de Elena Udrea de a fi audiată la distanţă în dosarul "Gala Bute", prin videoconferinţă sau comisie rogatorie, deoarece nu rezultă din înscrisurile depuse de avocaţii săi că a primit statutul de refugiat politic în Costa Rica.



"Din înscrisurile prezentate, emise de autorităţile din Costa Rica, nu rezultă că a primit statutul de refugiat sau de refugiat politic, ci doar că a formulat o solicitare către autorităţi de a primit statutul de refugiat", a spus preşedintele completului de judecată. (Agerpres)



UPDATE 12.19 Un procuror de la DNA a declarat vineri la Înalta Curte, din documentele depuse în instanţă de avocatul Elenei Udrea, nu rezultă că aceasta a primit statutul de refugiat politic.



"Nu rezultă nicăieri din acel document că i s-a dat statutul de refugiat. A fost prezentat un carnet provizoriu al solicitantului Elena Udrea, care atestă că, în 22 februarie, ea a făcut cerere de refugiat, iar în 21 martie a avut un interviu, perioadă în care transmitea instanţei că este în imposibilitate de a se prezenta la proces. Documentele au titlu provizoriu şi evidenţiază că i se permite şederea şi nicidecum că are statut de refugiat. Luaţi act de natura tendenţioasă de traducere a documentelor. Se vorbeşte în actul respectiv de un carnet provizoriu", a spus procurorul.



UPDATE 12.11 Ce a spus Veronel Rădulescu, avocatul Elenei Udrea:



Statutul de refugiat i-a fost acordat în baza convenției pentru refugiați ONU din 1956, ratificată de de Parlamentul României în 1991. Acest statut, pe de o parte o protejează de eventuale cereri de extradare iar, pe de altă parte, ii acorda toate drepturile la apărare in statul respectiv

Este dreptul dumneai să beneficeze de dreptul la aparare, să aiba dreptul la ultimul cuvânt în fața instanței. Este și motivul pentru care am cerut ca audierea să se desfășoare prin mijlocae de comunicare la distanță sau prin comisie rogatorie

Carnetul de refugiat este pe un an de zile. După trecerea acestui an va primi unul de refugiat permanent, asa este procedura. Elena Udrea a cerut statului Costa Rica să precizeze care sunt drepturile și obligațiile acestui statut...



Judecătorii de la Înalta Curte dezbat vineri ultimul termen în dosarul "Gala Bute", în care Elena Udrea a fost condamnată în primă instanţă la şase ani de închisoare pentru luare de mită şi abuz în serviciu.



(întrebat ce s-ar întâmpla în cazul unei decizii de condamnare) nu putem vorbi ca o decizie de condamnare este de prisos, punerea ei în aplicare este discutabilă



Pe 29 martie 2017, Elena Udrea a fost condamnată la şase ani de închisoare cu executare în dosarul "Gala Bute" pentru luare de mită şi abuz în serviciu.



În acelaşi dosar, Rudel Obreja, fost preşedinte al Federaţiei Române de Box, a fost condamnat la cinci ani închisoare cu executare iar Tudor Breazu, administratorul terenurilor de la Nana deţinute de Elena Udrea, a primit trei ani de închisoare cu executare. Ion Ariton, fost ministru al Economiei, a fost achitat pentru acuzaţiile de participaţie improprie la abuz în serviciu şi folosire a influenţei în scopul obţinerii de foloase necuvenite.



Ştefan Lungu, fost consilier al Elenei Udrea, a primit un an şi şase luni cu suspendare, Gheorghe Nastasia, fost secretar general în Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, a primit patru ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere, Ana Maria Topoliceanu, fost director al Companiei Naţionale de Investiţii, trei ani de închisoare cu suspendare şi Dragoş Marius Botoroagă, administratorul unei firme, doi ani şi şase luni cu suspendare.



ÎCCJ a mai decis ca fostul ministru Elena Udrea să plătească aproape 3 milioane de euro despăgubiri.

