Emoționant, dureros, apăsător: Peste 10.000 de suporteri ai Fiorentinei, alături de Davide Astori pe ultimul său drum

A fost multa lume alaturi de Davide la basilica Santa Croce, atmosfera fiind una apasatoare. Au tinut sa fie alaturi de Astori jucatori de la toate echipele din Serie A, plus nume importante precum Francesco Totti, Radja Nainggolan, Filippo Inzaghi, Simone Inzaghi si Gianluigi Buffon.



"Va multumesc ca ati venit, ati aratat cat de mult il iubiti pe Davide al meu. Nu am cuvinte" - Marco Astori, fratele lui Davide.



La slujba de inmormantare s-au aflat si Ianis Hagi si Ciprian Tatarusanu, cei doi fiind coechipieri pana de curand dat cu cel disparut prematur.



Mesajul lui Milan Badelj, impresionant



"Mama ta, tatal tau trebuie sa stie ca nu au gresit absolut nimic cu tine. Esti fiul si fratele pe care si l-ar dori oricine, esti cel mai bun coleg de echipa la care poate visa un jucator atunci cand isi incepe cariera. Cum sa uitam rasul tau, glumele tale? (...) Davide, un om cu O mare. Dimineata, in sala de fizioterapie, mereu tu erai cel care aprindea lumina. Pentru noi tu esti lumina. Multumim, Davide" - doar o parte a mesajului citit cu ochii in lacrimi de Milan Badelj, mijlocas al Fiorentinei.



Aici poti vedea atmosfera realizata de fanii Fiorentinei pentru capitanul lor:





Momentul incredibil de reculegere al fanilor in fata capitanului disparut:





Imagini de la basilica Santa Croce:















Davide Astori a murit saptamana trecuta, la varsta de 31 de ani, la Udine, unde se afla cu Fiorentina pentru un meci din Serie A. In urma autopsiei s-a stabilit ca jucatorul a murit din cauze naturale, avand o problema cardiaca.

"Este vorba de o moarte de cauza cardiaca, fara indicii macroscopice, probabil o bradicardie, bataile inimii incetinindu-se, pana cand inima s-a oprit", a spus De Nicolo, precizand ca s-a constatat si ca fotbalistul avea edem pulmonar si congestie poliviscerala.



Pentru stabilirea unui diagnostic definitiv sunt necesare insa investigatii histologice detaliate, a adaugat procurorul.



Bradicardia consta in scaderea frecventei cardiace sub 60 de batai pe minut.

Tag-uri:

loading...