Felul adorabil în care Meghan i se poate adresa Reginei. Are însă o condiţie de îndeplinit

Evident, suverna are numele oficial, Elizabeth Alexandra Mary. Apoi ea are mai multe porecle, pe care le folosesc diverşi membrii ai familiei. De exemplu, Prinţul Philip îi spune "Sausage", iar Prinţul William, "Gary". Şi mai există şi "Lilibet", porecla pe care o are din copilărie.

Şi Meghan va avea un nume pentru Regină, pe care îl va putea folosi după ce se va obişnui cu viaţa în familia regală şi protocolul pe care îl presupune. Ducesa de Sussex îi va putea spune, atunci, "Mama".

Totuşi, Meghan va putea folosi această poreclă de abia după ce va ajunge să o cunoască aşa cum "o ştia Diana", notează mirror.co.uk. Protocolul şi formalităţile sunt încă foarte importante, iar deocamdată soţia lui Harry îi spune în "Maiestatea voastră" Reginei. Va urma apoi "doamnă", pe care Meghan îl va folosi de câte ori se poate în conversaţie. De abia apoi va putea să i se adreseze Reginei pe numele de alint, Mama.

