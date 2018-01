Fifor: Înzestrarea cu corvete - proiect-cheie; vom debloca programul de modernizare a fregatelor

"Am declarat public că 2018 este anul demarării marilor proiecte de achiziţii pentru Forţele Navale şi menţin acest angajament", a declarat ministrul Fifor, potrivit unui comunicat al MApN, transmis AGERPRES.



El a dat asigurări că echipa de conducere a MApN tratează cu maximă prioritate finalizarea procedurilor necesare demarării în cel mai scurt timp a programelor de achiziţii pentru Forţele Navale.



"Proiectul-cheie este, fără îndoială, înzestrarea cu corvetele multifuncţionale, pentru că aşa vom debloca, prin offset-ul aferent achiziţiei corvetelor, şi programul de modernizare a celor două fregate şi, în acelaşi timp, vom crea condiţiile startării achiziţiilor pentru sistemul de instalaţii mobile de lansare de rachete antinavă - care va folosi acelaşi tip de rachete ca cele ce vor înzestra corvetele. Depinde, aşadar, doar de noi să demarăm cât mai repede aceste trei programe care vor aduce, în primul rând, relevanţă Forţelor Navale în sistemul de apărare a litoralului naţional, dar şi în viitoarele misiuni ale Alianţei Nord-Atlantice", a spus Fifor.



Ministrul Apărării a afirmat că în anul 2017 Forţele Aeriene Române au reuşit parcurgerea unor etape importante în procesul de modernizare a tehnicii de luptă. În acest sens, el a amintit finalizarea etapei iniţiale de introducere în serviciu a avionului F-16 Fighting Falcon, prin recepţia ultimelor trei aeronave din cele 12 ale primului lot de aparate multirol, precum şi semnarea contractului de achiziţie pentru înzestrarea cu primul sistem de rachete sol-aer cu bătaie mare (HSAM) - Patriot.



"Aţi scris o nouă filă de istorie pentru aviaţia noastră, un pas către o tehnologie superioară, crescând atât capabilitatea Forţelor Aeriene Române, cât şi încrederea aliaţilor că putem susţine executarea de misiuni comune la standarde NATO", a declarat ministrul.



În ceea ce priveşte obiectivele stabilite pentru anul 2018 şi perioada următoare în domeniul înzestrării, ministrul Fifor a menţionat printre altele: continuarea programului de achiziţii Patriot - pentru anul 2018 fiind parcurse etapele necesare şi alocat bugetul achiziţiei celui de-al doilea sistem, continuarea procesului de implementare a înzestrării cu avionul de luptă multirol - prin identificarea soluţiilor de asigurare a încă 36 de aeronave F-16, precum şi pregătirea concepţiei de înzestrare cu elicoptere noi.



"Important este faptul că am reuşit menţinerea alocării a două procente din PIB pentru Apărare, ceea ce ne asigură posibilitatea unei planificări eficiente şi inteligente a investiţiilor în dotarea cu echipamente performante, cu implicarea la maximum a industriei naţionale de apărare", a adăugat el.



Şefii Statelor Majore ale Forţelor Aeriene şi Navale au prezentat activitatea desfăşurată în 2017.



"Statul Major al Forţelor Aeriene a acţionat pentru consolidarea structurilor de apărare aeriană cu un grad sporit de sustenabilitate şi interoperabilitate, flexibile, superioare din punct de vedere tehnologic, rapid dislocabile şi capabile să fie angajate în operaţii pe teritoriul naţional sau la distanţe mari de acesta", a spus şeful SMFA, general de flotilă aeriană Viorel Pană.



El a precizat că s-a urmărit menţinerea unui nivel adecvat al capacităţii de luptă a forţelor şi mijloacelor care participă la apărarea aeriană naţională şi contribuie la apărarea colectivă în cadrul Alianţei.



Şeful Statului Major al Forţelor Navale, viceamiralul Alexandru Mîrşu, a precizat că eforturile principale ale Forţelor Navale în anul 2017 au fost concentrate pe menţinerea capacităţii operaţionale a forţelor puse la dispoziţia NATO şi pe iniţierea programelor de înzestrare şi de modernizare a platformelor navale, în vederea participării la apărarea zonei de responsabilitate şi îndeplinirea angajamentelor internaţionale asumate.



"După trei ani, am reluat participarea noastră la operaţiile Alianţei din Marea Mediterană, dovedind astfel că Forţele Navale Române sunt un partener de nădejde şi un furnizor de securitate pentru celelalte state membre ale NATO. La fel de importantă este şi participarea noastră la misiuni în compunerea grupărilor navale permanente ale NATO care au operat în Marea Neagră anul trecut", a spus viceamiralul Mîrşu.



La şedinţele de autoevaluare a activităţii Statelor Majore ale Forţelor Aeriene şi Navale pe anul 2017 au participat şi secretarii de stat în MApN Mircea Duşa şi Florin Vlădică şi şeful Statului Major al Apărării, generalul Nicolae Ciucă.

