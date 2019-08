Fifor: Se simte lipsa "sectoristului". Vom lua din atribuţiile poliţistului de proximitate

"Haideţi să recunoaştem cu toţii că lipseşte sectoristul, cel care cunoştea foarte bine zona care îi era arondată. A apărut în schimb poliţistul de proximitate, cu o arondare mult mai mare şi cu atribuţii care îl încarcă foarte mult. El nu mai are timpul de cunoaştere necesar. Dacă avem un poliţist de proximitate care are arondaţi 10.000 de cetăţeni, cu siguranţă nu are cum să-i cunoască. În momentul de faţă avem în lucru, în ministerul nostru, modificări legislative pentru a putea reveni. El va fi tot poliţistul de proximitate, dar îi vom lua din atribuţiile care îi încarcă foarte mult activitatea în momentul de faţă şi îi vom reduce zona de acţiune. El este omul care trebuie să fie acolo, la bază, şi intervine imediat", a precizat ministrul interimar al Internelor, la Antena 3.

Acesta a menţionat faptul că îi place o vorbă pe care auzit-o la angajaţii MAI: "cunoştea sectoristul până şi faianţa pe care o aveai în baie".

Mihai Fifor a făcut aceste precizări în contextul unei discuţii mai ample despre reformarea MAI, instituţie care, în opinia sa, a avut de suferit în urma pensionărilor masive şi a demilitarizării, cazul de la Caracal scoţând în evidenţă breşele din sistem şi problemele care s-au acumulat de-a lungul anilor. Fifor a arătat că ministerul trebuie reformat din temelie, împreună cu lucrătorii din sistem şi cu sindicatele.

"Asta înseamnă legislaţie şi îmbunătăţirea legislaţiei, asta înseamnă reformare, asta înseamnă măsuri imediate de analiză şi de înlăturare a celor care nu doresc să activeze, poate, în MAI", a adăugat vicepremierul.

El a precizat că e nevoie rapidă de modificări legislative, pentru reaşezarea sistemului, pornind de la nivel central şi mergând până în ultima secţie de poliţie, însă, pe de altă parte, există o distribuţie ineficientă a resurselor, o lipsă de personal şi un necesar de formare continuă a poliţiştilor.

"Nu poţi să fii dispecer dacă nu ai o pregătire în acest sens, mă interesează să refacem sistemul de pregătire permanentă a poliţistului", a subliniat Fifor.

Ministrul interimar al Internelor a menţionat faptul că cerut mărirea patrulelor mixte şi că vrea ca poliţiştii şi jandarmii să iasă din maşini, pe stradă, pentru a fi alături de oameni.

Sursa: Agerpres

Tag-uri:

loading...