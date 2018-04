Fly Go estimează vânzări de peste 50 de milioane de euro în 2018

În 2018, Fly Go estimează că va depăși un volum de tranzacții de 50 de milioane de euro în cele trei țări în care operează: România, Italia și Spania.

„Principala direcție de investiții în 2017 a fost îmbunătățirea experienței clienților Fly Go, din momentul achiziției unui serviciu și pe tot parcursul derulării acestuia, indiferent dacă vorbim de un zbor cu avionul sau un pachet complet de vacanță. Ne-am dorit să oferim o experiență de utilizare mult mai simplă pe Fly-Go.ro și am dezvoltat, cu acest scop, o nouă infrastructură a site-ului, introducând în platformă și servicii suplimentare, precum garanția zborurilor și check-in online”, spune Stefano Iervolino, fondator și CEO Fly Go.

În același timp, Fly Go a redus timpii de rezolvare a situațiilor care pot apărea în timpul unei călătorii, precum overbooking-ul la hoteluri, redirecționând turiștii către unități de cazare similare sau mai bine cotate, și rambursarea sumelor cuvenite de la operatorii aerieni pentru pasagerii ale căror zboruri au fost întârziate sau anulate.

200.000 de bilete de avion vândute de Fly Go

Biletele de avion au continuat să fie cele mai cumpărate produse turistice în 2017, când Fly Go a vândut circa 200.000 de bilete de avion. Principalele destinații, în topul preferințelor clienților români, au fost Roma, Milano, Barcelona, Atena, Istanbul, Berlin, Paris și Londra. Între acestea: Roma, Milano și Atena au fost și printre cele mai accesibile destinații în care au călătorit românii anul trecut – costul mediu al unui city break în aceste orașe fiind de 230 de euro în 2017.

Un avans semnificativ a fost înregistrat pe destinațiile interne, unde Fly Go a vândut cu aproximativ 30% mai multe bilete de avion. „Tendința a fost susținută de dinamizarea pieței și deschiderea de noi rute interne, pe fondul intrării mai multor companii aeriene pe acest segment”, declară Stefano Iervolino.

Prețul mediu al unei achiziții realizate de clienții Fly Go, în 2017, a fost de 250 de euro.

Ziua din săptămână cu cele mai multe achiziții de bilete de avion făcute pe Fly-Go.ro a fost lunea, iar cea mai frecventă modalitate de plată a fost online, cu cardul sau prin transfer bancar.

Fly-Go.ro este cea mai mare agenție de turism online românească independentă cu prezență regională. Lansată în anul 2005, Fly Go operează, în prezent, pe trei piețe: România, Italia și Spania. Clienții pot accesa serviciile și produsele disponibile prin Fly Go și la sucursala offline din București.

Misiunea Fly Go este să le ofere clienților săi cele mai bune servicii și produse, de la bilete de avion low-cost și de linie pe toate aeroporturile din lume, rezervări la hoteluri, pachete de city-break, servicii de rent-a-car, la servicii turistice personalizate, consultanță și suport 24/7 și până la cele mai complete ghiduri turistice pentru sute de destinații de pe toate continentele.

