FMI anunţă măsuri speciale împotriva corupţiei: "Slăbiciunea guvernărilor deschide porţile acesteia"

Noul cadru a fost aprobat de comitetul director al FMI la 6 aprilie si ii autorizeaza pe inspectorii institutiei sa "evalueze in mod regulat" caracterul si gravitatea coruptiei, arata FMI.



Noua abordare va fi lansata de la 1 iulie, a mentionat un responsabil al Fondului.



"Stim ca fenomenul coruptiei ii afecteaza pe cei mai saraci, submineaza increderea in institutii", a comentat directoarea generala a FMI, Christine Lagarde, pe blogul sau, noteaza ziare.com.



"Se pune accentul pe guvernare in mod global, si nu doar pe coruptie, deoarece slabiciunea guvernarilor deschide de regula portile coruptiei", a notat directoarea FMI.



Fapt inedit insa, FMI intentioneaza sa ia in vizor si actorii privati, in speta companii care adopta practici de coruptie sau de spalare de bani.



Doar mita data in lume se ridica la 1500-2000 de miliarde de dolari pe an, potrivit unui raport al FMI din mai 2016.

