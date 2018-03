Fost lider UDMR: Kelemen Hunor "ajută" România să intre în familia țărilor eurosceptice, iliberale

Peter-Eckstein Kovacs vede "o legătură între poziţia UDMR şi votul europarlamentarilor PSD privind luarea unor măsuri împotriva Poloniei pentru neresepectarea statului de drept" şi consideră că liderii maghiari, cu accent pe persoana lui Kelemen Hunor, greşesc de două ori: prin apropierea de coaliţia PSD-ALDE şi promovarea tendinţei de apropiere de democraţiile iliberale din estul Europei.

Mai jos, postarea lui fostului parlamentar şi consilier prezidenţial, Peter-Eckstein Kovacs:

"Unire-n cuget. Sub Ceașcă circula o vorbă: în fața intelectualilor se deschid două căi, prima ar fi alcoolismul, iar cea de-a doua cale este inaccesibilă. Bancul amar mi-a revenit în minte după declarația dlui. Kelemen Hunor, făcut ieri, cumcă UDMR nu are altă cale decât colaborarea cu PSD/ALDE. Președintele UDMR are dreptate în privința faptului că, PNL nu e deloc liberal când vine vorba de minorități. Dar totuși cred că, dacă se trage o linie în ce a obținut UDMR privind drepturile minorităților și ce a pierdut în ochii opiniei publice progresiste române și a celei internaționale, susținând demersurile coaliției de la putere de a suprima statul de drept, balanța înclină spre alegerea unei căi greșite.

Eu văd o legătură între poziția UDMR și votul europarlamentarilor PSD privind luarea unor măsuri împotriva Poloniei pentru nerespectarea statului de drept. Deși ințiativa aparținea socialiștilor europeni, pesediștii au votat pentru frații lor întru guvernare iliberală, chiar dacă fac parte din altă familie politică. Văd aici un demers al dlui. Kelemen de a <> România să intre în familia țărilor eurosceptice, iliberale. Cale greșită, părerea mea", scrie Peter-Eckstein Kovacs pe pagina sa de Facebook.

Politicianul citat s-a mai delimitat şi în trecut de politica actualei coaliţii şi a unora din liderii comunităţii maghiare în privinţa statului de drept şi a justiţiei.

Tag-uri:

loading...