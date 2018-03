Gabriela Firea, despre liberali: Ăștia sunt mai comuniști decât noi

“Astia sunt mai comunisti decat noi”, a spus Gabriela Firea.

Presedintele PNL, Ludovic Orban, le-a cerut liberalilor, duminica, in incheierea lucrarilor Consiliului National al PNL, sa inceteze cu "blaturile", spunandu-le ca partidul este in ofensiva si ca "oastea trebuie trezita", afirmand ca vrea ca fiecare sef de organizatie "sa dea cu parul' in seful de la PSD.

