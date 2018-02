George Maior, înainte de audierea în Comisia SRI: Am venit de bună credinţă să răspund la toate întrebările

Acesta s-a prezentat marţi la Comisia parlamentară pentru controlul activităţii SRI unde urmează să fie audiat.



"Consider că mi-am făcut foarte bine datoria în funcţia de director al Serviciului Român de Informaţii. Serviciul a ajuns una dintre cele mai respectate instituţii în comunitatea de servicii de informaţii occidentală şi nu numai. Consider că întotdeauna am acţionat în spiritul legalităţii. Nu a fost probată nicio acuzaţie", a afirmat Maior, înainte de audiere.



George Maior a mai spus că "SRI transmite informaţii, nu transmite directorul informaţii, informaţia este construită de Serviciu". "Deci, am venit de bună credinţă să răspund la toate întrebările", a adăugat Maior.



Pe 2 februarie, George Maior, în prezent ambasador al României în SUA, a avut o întâlnire la Parlament cu preşedintele Comisiei SRI, Claudiu Manda.

loading...