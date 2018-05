GRECO îi răspunde lui Toader: Recomăndarile NU sunt opționale

"Regulile noastre sunt clare: membrii GRECO trebuie sa se supuna recomandarilor din raportul de evaluare si sa le implementeze in totalitate, in termenul stabilit de GRECO. Romania nu e o exceptie. GRECO este un corp de monitorizare, nu un corp consultativ al Consiliului Europei", se arata intr-un raspuns al organismului international obtinut de Realitatea TV.



De asemenea, GRECO aminteste ca raportul de tara a fost realizat de o echipa GRECO, dupa mai multe discutii cu autoritatile relevante, printre care s-a numarat si ministrul Justitiei, insusi Tudorel Toader.



In raspunsul citat se precizeaza ca "evaluatorii si raportorii GRECO sunt desemnati de statele membre si au nivelul necesar de competenta si profesionalism ca sa-si faca munca", iar "echipa care a mers in Romania nu reprezinta o exceptie".

