Guvernul a trimis la CCR sesizarea privind revocarea lui Kovesi. Toader: "Doamna Dăncilă a semnat"

Ministrul Justiţiei a anunţat luni la prânz, după vizita la Palatul Victoria, că premierul Viorica Dancilă a fost de acord şi a semnat sesizarea către CCR în cazul revocării şefei DNA, Laura Codruţa Kovesi.

Executivul PSD-ALDE este nemulţumit de decizia lui Klaus Iohannis de a o menţine în funcţie pe şefa DNA.

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, urmează să se întâlnească astăzi cu premierul Viorica Dăncilă pentru a stabili forma sesizării la Curtea Constituţională (CCR) a refuzului preşedintelui Klaus Iohannis de revocare a şefei DNA, Laura Codruţa Kovesi.

"Vă reamintesc ce am spus deja: am dat o formă, un draft al sesizării pe care o vom modifica preluând şi parte din raportul preşedintelui României. Evidend că după ce voi discuta cu doamna premier, dacă va fi cazul, vom prelua şi eventuale noi modificări şi sugestii. Nu este nemulţumirea mea, nu am acţionat şi nu acţionez în nume personal ca să am nemulţumiri personale. Nu pot să relatez în acest moment despre conţinutul sesizării", a declarat Tudorel Toader la întrebările jurnalistului Realitatea TV.

Tudorel Toader l-a acuzat pe preşedintele Klaus Iohannis că nu a adus argumente manageriale pentru refuzul de a o revoca pe şefa DNA, Laura Codruţa Kovesi, ci întreg demersul a fost unul politic.

"Preşedintele nu a adus decât argumente politice, nu manageriale. De fapt a spus înaintea rap meu

Am vorbit cu doamna premier, i-am prezentat elemente din sesizarea către CCR. Zilele astea finaliez documentul, luni mă întâlnesc cu premieru şi îi voi prezenta sesizarea în amănunt. Sper că Guvernul îşi va asuma sesizarea", a declarat miercuri dimineaţă Tudorel Toader pentru Realitatea TV.

Ministrul Justiţiei a spus că draftul de sesizare este făcut, dar vrea să-l completeze şi cu argumentele aduse de preşedintele Iohannis în refuzul de revocare.

"Doamna Dăncilă este de acord cu sesizarea la CCR", a mai spus Toader.

Preşedintele Klaus Iohannis a enumerat, într-un document pe care a anunţat că i-l va trimite şi ministrului Justiţiei, Tudorel Toader, motivele pentru care i-a respins cererea şi nu o revocă pe şefa DNA, Laura Codruţa Kovesi.

Iohannis considera ca atributiile manageriale au fost exercitate conform legii, la fel si comportamentul sefei DNA si comunicarea.

In plus, seful statului spune ca "evaluarile sistematice realizate atat de institutiile interne abilitate legal, cat si de cele de la nivel european ori international apreciaza permanent pozitiv activitatea si managementul DNA, acoperind o perioada de timp mult mai indelungata decat cea care face obiectul raportului privind activitatea manageriala de la DNA".

Si in document, ca si in declaratia in care a facut anuntul, Iohannis invoca si avizul negativ dat de CSM, noteaza ziare.com.

"Titlul raportului ce insoteste propunerea de revocare vizeaza activitatea manageriala de la DNA, iar continutul acestuia se refera exclusiv la activitatea procurorului sef al acestei institutii, fara nicio referire la un alt procuror cu functie de conducere din cadrul DNA", este un alt argument adus de Iohannis.

"In partea introductiva a raportului, autorul sau il califica drept 'o luare de pozitie', elaborata pe fondul dezbaterilor care au avut loc in spatiul public in perioada februarie 2017 - februarie 2018, ceea ce poate induce perceptia ca documentul prezinta si o perspectiva proprie a ministrului Justitiei cu privire la incadrarea actiunilor/inactiunilor procurorului evaluat, perceptie intarita si de prezenta in cuprinsul raportului a unor aspecte vizand cariera profesionala a autorului documentului. In analiza prezentata in raport au fost dezvoltate ca motive distincte de revocare aspecte care, in fapt, se subsumeaza aceluiasi motiv principal, au fost avute in vedere concluzii din rapoarte ale Inspectiei Judiciare sau din hotarari ale Consiliului Superior al Magistraturii prin care se retin imprejurari diferite de cele prezentate, au fost valorificate considerente din decizii ale Curtii Constitutionale care nu sustin concluziile documentului ori au fost indicate date statistice ce exced perioadei de referinta a evaluarii", mai precizeaza analiza presedintelui.

El spune si ca argumentele prezentate "sunt fie improprii, fie nu sunt relevante pentru tipul de evaluare avut la art 51 alin. (2) lit. b) coroborat cu art. 51 (3) - (6) din Legea nr. 303/2004".

"Consider ca argumentele cuprinse in raportul privind activitatea manageriala de la DNA nu sunt de natura sa creeze convingerea cu privire la oportunitatea masurii propuse si, prin urmare, nu se poate da curs propunerii de revocare din functia de procuror sef al DNA a doamnei Laura Codruta Kovesi", se arata in incheierea documentului.

