Guvernul de la Londra a abrogat Actul de aderare a Marii Britanii la Uniunea Europeană

"Vom parasi UE pe 31 octombrie. Semnarea acestui document inseamna ca vom recapata controlul asupra legilor noastre in ziua Brexit", a afirma premierul britanic, pe Twitter.



Anuntul privind abrogarea Actului de aderare este "un pas istoric" in revenirea puterii legisltive de la Bruxelles in Marea Britanie, se arata intr-un comunicat postat pe site-ul Guvernului de la Londra, citat de ziare.com.

Abrogarea Actului din 1972 va intra in vigoare pe data de 31 octombrie, cand Marea Britanie ar urma sa paraseasca in mod oficial Blocul comunitar.

