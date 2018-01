Încep consultările la Cotroceni | Preşedintele Iohannis a chemat partidele politice pentru desemnarea noului premier

Preşedintele Klaus Iohannis a invitat pentru miercuri partidele la consultări, primii chemaţi fiind liderii PSD-ALDE, începând cu ora 12.00. Vor urma celelalte partide parlamentare, şeful statului anunţând că este nevoie de instalarea unui nou Guvern cât mai repede.

Programul consultărilor, anunţat de Administraţia Prezidenţială:

12:00

Consultări cu partidele şi formaţiunile politice - Partidul Social Democrat (PSD) şi Alianţa Liberalilor şi Democraţilor (ALDE)

13:00

Consultări cu partidele şi formaţiunile politice - Partidul Naţional Liberal (PNL)

14:00

Consultări cu partidele şi formaţiunile politice - Uniunea Salvaţi România (USR)

14:30

Consultări cu partidele şi formaţiunile politice - Partidul Mişcarea Populară (PMP)

15:00

Consultări cu partidele şi formaţiunile politice - Uniunea Democrată a Maghiarilor din România (UDMR)

15:30

Consultări cu partidele şi formaţiunile politice - Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale

Dragnea s-a răzgândit şi va merge la Cotroceni

Preşedintele PSD Liviu Dragnea a anunţat că speră ca propunerea PSD să se materializeze la Cotroceni, susţinând că nu s-a discutat despre o structură a Guvernului, dar miniştrii vor fi stabiliţi de forurile statutare din partid, premierul propus având drept de veto.

"Fiecare actual ministru va fi analizat cu toată seriozitatea. Dacă îi propunem (n.r: Vioricăi Dăncilă) ca un ministru să rămână, va fi cu argumente serioase, dacă nu, va fi tot pe baza unei evaluări serioase", a declarat marţi Liviu Dragnea, după şedinţa CEx PSD în care s-a decis ca Viorica Dăncilă să fie propunerea PSD pentru funcţia de premier.

Liderul PSD Liviu Dragnea a anunţat, marţi, că s-a răzgândit şi că merge, totuşi, miercuri la Cotroceni pentru a participa la consultările cu preşedintele Klaus Iohannis privind propunerile de premier.

„Da, am spus că nu voi mai merge niciodată la Cotroceni în actualul mandat, dar când am spus-o nu m-am gândit că o să mai fie nevoie să mergem la o nouă rundă de consultări”, a precizat Dragnea, marţi, după ce CExN a decis să o susţină pe europarlamentarul PSD Viorica Dăncilă ca propunere de premier din partea formaţiunii.

„Deci eu o să merg. O să meargă cu mine domnul Marian Neacşu şi o să discutăm cine este al treilea coleg care merge cu noi. O să mergem trei, noi şi doi colegi de la ALDE”, a spus Dragnea.

Mandatul UDMR la consultări, să se termine criza

Mandatul UDMR la consultările de miercuri de la Cotroceni va fi că trebuie instalat cât mai repede un Guvern pentru a se termina cât mai curând criza politică.

”Nu e nevoie şi nu este bine să tragem de timp, cei care au majoritate au posibilitatea de a forma Guvernul, dacă reuşesc, mă refer la PSD-ALDE, dar sigur, orice altă opţiune, dacă consideră preşedintele Iohannis poate fi discutată, pentru că depinde de şeful statului dacă acceptă sau nu propunerea PSD. Dar eu nu cred că există altă majoritate decât PSD-ALDE aşa că, din punctul nostru de vedere, este bine să se termine această criză şi sper că peste o jumătate de an nu ne vom întâlni din nou la Cotroceni pentru a discuta o nouă formulă de guvernare. Dacă mergem în acest ritm, atunci PSD mai are nevoie de 6 premieri, eu sper că se vor opri, totuşi, din acest scandal permanentizat”, a declarat preşedintele UDMR, Kelemen Hunor.

Opoziţia cere alegeri anticipate sau trimiterea PSD în opoziţie

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, marţi, că liberalii vor cere, în cadrul consultărilor de la Cotroceni, convocarea alegerilor anticipate, afirmând că, dacă i se va cere, PNL nu va refuza să îşi asume răspunderea de a forma o majoritate parlamentară care să sprijine un guvern ”fără PSD”.

”Obiectivul nostru este ca PSD să nu mai fie la guvernare. Am hotărât să nu participăm la nicio formulă de guvernare cu PSD. Am hotărât să votăm împotriva oricărui guvern care conţine în structura guvernamentală PSD. Am decis ca mandatul delegaţie să fie solicitarea de alegeri anticipate, în măsura în care este posibil constituţional”, a declarat preşedintele PNL, Ludovic Orban.

Liderul USR, Dan Barna, a declarat, marţi, că Uniunea va susţine orice variantă pe care o va propune preşedintele Klaus Iohannis, în urma căreia PSD să ajungă în Opoziţie, adăugând că Biroul politic al partidului se va întâlni pentru a decide o propunere cu care să meargă la consultări.

„Noi, în cadrul Biroului Naţional vom stabili mandatul nostru care va fi un mandat în care îl vom asigura pe preşedintele Klaus Iohannis că USR va susţine orice variantă prin care PSD ajunge în Opoziţie. Vom avea astăzi la ora 14:30 o şedinţă a Biroului politic al USR pentru a defini foarte clar mandatul cu care vom merge mâine la consultări. Din păcate, România a ajuns din nou în criza pe care de un an de zile o trăim de altfel şi ceea ce vedem fără echivoc este că orice premier va nominaliza PSD cu excepţia lui Liviu Dragnea care, legal, nu poate să fie premier, nu face decât să deschidă piaţa pariurilor cât va rezista. Deci, practic, indiferent cine va fi nominalizat nu va fi decât o viitoare criză care din momentul nominalizării se va activa”, a spus Barna, la Parlament.

Totodată, liderul USR a reiterat că varianta decentă pentru România este cea a alegerilor anticipate.

Preşedintele executiv al PMP, Eugen Tomac, a declarat, marţi, la Timişoara, că partidul pe care-l conduce va participa, miercuri, la consultările de la Palatul Cotroceni, urmând să aibă o propunere de premier. Tomac a spus că propunerea PSD este ”o mostră de mediocritate”.

“Mâine (n.r. miercuri), PMP va participa în mod sigur la consultările de la Palatul Cotroceni şi PMP va avea şi o propunere de premier. Bolşevicii şi-au pierdut dreptul politic de a mai propune un nou premier şi credem că actualele partide de opoziţie sunt îndreptăţite să încerce să creeze o nouă coaliţie în Parlament care să susţină un Guvern capabil să guverneze în interesul tuturor cetăţenilor acestei ţări. Iar PSD-ului i-ar sta bine o perioadă de timp şi în opoziţie. (...) Propunerea PMP va fi în mod sigur un membru al PMP şi sigur va fi o propunere mai bună decât cea a PSD, care vine cu o propunere care este o mostră de mediocritate. Dăncilă este o nulitate. Credem că preşedintele e pus în situaţia de a lua nişte decizii curajoase şi sperăm să aibă curajul să o facă”, a declarat Eugen Tomac.

Tag-uri:

loading...