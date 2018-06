Industria IT&C, confruntată cu mari provocări: doar 33,4% dintre angajaţi cred că sunt plătiţi corespunzător

"Peste o sută de mii de persoane lucrează în prezent în acest sector, avantajele fiscale şi costurile relativ reduse cu forţa de muncă generând o creştere de 75% a numărului de angajaţi în doar şase ani. Cu toate acestea, industria IT&C se confruntă cu mari provocări de disponibilitate şi retenţie a forţei de muncă", spune studiul.



În acest sector, 78,9% dintre angajaţi fac parte din generaţia Millennials (au între 20-34 ani), 19,8% din generaţia X (35-49), în timp de generaţia Baby Boomers (peste 50 de ani) este minoritară în acest domeniu (1,3%). Deşi sunt tineri, angajaţii din industria IT au reuşit să adune o experienţă considerabilă în acest domeniu. Astfel, aproape 40% dintre angajaţii cu vârsta cuprinsă între 20 şi 24 de ani au deja o vechime de 2-4 ani în câmpul muncii, viaţa de angajat începând încă de pe băncile facultăţilor.



Angajaţii generaţiei Millennials petrec între 0 şi 3 ani într-o companie, nevoia de stabilitate nefiind prioritară pentru aceştia. Începând cu vârsta de 40 de ani, angajaţii sunt mai predispuşi să rămână la un loc de muncă pentru mai mult timp.



Conform studiului, realizat de NNC Services, peste 55% dintre angajaţi consideră că ar primi mai mulţi bani pentru acelaşi post în cadrul altor companii concurente. Doar 33,4% consideră că sunt remuneraţi corespunzător cu posibilităţile firmei şi mai mult decât ar fi fost plătiţi în alte companii şi doar 10,4% dintre angajaţi consideră că au o poziţie favorabilă, salariul lor fiind sub posibilităţile companiei, dar mai mare decât ar fi oferit altele.



Deşi există şi alţi factori de natură să influenţeze retenţia angajaţilor în companii, factorul financiar rămâne o variabilă decisivă. 88,1% dintre angajaţi ar fi determinaţi să-ţi schimbe locul de muncă dacă veniturile lunare ar fi mai mari decât cele actuale. Beneficiile salariale nu sunt însă singurele care influenţează satisfacţia IT-iştilor.



Atmosfera de la locul de muncă este, conform rezultatelor, un factor foarte apreciat de angajaţi, la fel ca şi oportunităţile de avansare în carieră, atractivitatea proiectelor în care sunt implicaţi sau relaţia cu managerul direct. Locuri mai puţin importante, dar nu de neglijat, ocupă cultura organizaţională a companiei, beneficiile financiare extra-salariale, programele de training, flexibilitatea programului sau numărul de zile de concediu.



"Nu este o noutate că industria de IT&C se confruntă cu o nevoie acută de resurse şi că retenţia este pe primul loc în strategiile de HR ale acestor companii. Ne-am dorit ca, prin acest studiu, să analizăm şi să arătăm care sunt cele mai eficiente metode prin care companiile din acest domeniu se pot diferenţia în faţa angajaţilor şi potenţialilor angajaţi din România', a declarat Alexandra Coşovanu, Senior Partner, NNC Services.



NNC Services este agenţia de marketing şi comunicare specializată în servicii de employer branding pentru domeniul IT&C care a realizat studiul "Barometrul pieţei resurselor umane IT&C - Cum reuşesc companiile din industria IT&C să-ţi motiveze angajaţii?'.



Cel de-al treilea studiu de piaţă realizat de NNC Services conturează o imagine a resurselor umane din industria IT&C şi analizează percepţiile angajaţilor cu privire la factorii motivaţionali din companiile locale. Studiul are la bază răspunsurile a peste 500 de angajaţi din industria IT&C, specializaţi în diferite tehnologii şi provenind din oraşe cu un număr semnificativ de companii din industria IT&C precum Bucureşti, Iaşi, Cluj-Napoca şi Timişoara.

loading...