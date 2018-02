Inspecția Judiciară s-a sesizat din oficiu cu privire la afirmațiile fostului deputat Cosma și procurorului Iorga

"Conducerea Inspectiei Judiciare a analizat informatiile aparute in spatiul public in seara zilei de 11 februarie 2018 si a decis sesizarea din oficiu. Inspectorii judiciari urmeaza sa efectueze verificari prealabile pentru a stabili daca exista indicii privind savarsirea vreunei abateri disciplinare", a declarat purtatorul de cuvant al IJ, Alin Alexandru.



Duminica seara, intr-o emisiune la Antena 3, procurorul DNA Mihaiela Moraru Iorga a sustinut ca sefa Directiei Nationale Anticoruptie a chemat-o si a intrebat-o daca ar putea urgenta dosarul unui fost ministru al carui nume era vehiculat pentru postul de premier.



"Trebuia desemnat la un moment dat premierul Romaniei. Era vehiculat numele unui fost ministru. Exista in lucru la mine un dosar cu acest fost ministru. Nu dau nume pentru ca nu vreau sa spuna cineva ca am stricat vreo ancheta. Am fost chemata si intrebata daca am putea sa iesim cat mai repede cu acel dosar. Explicatia a fost de genul ca, daca acest domn va ajunge premier, doamna Dana Girbovan va fi ministru al Justitiei, ceea ce ar insemna un dezastru pentru noi", a povestit Mihaiela Moraru Iorga.



Procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, a sustinut luni ca nu a existat nicio discutie cu vreun procuror din DNA sau cu Mihaiela Moraru Iorga despre un dosar referitor la un ministru care putea sa ajunga premier.



"Nu a existat nicio discutie cu vreun procuror din DNA sau cu inculpata Mihaiela Moraru Iorga despre un dosar referitor la vreun ministru care putea sa ajunga premier. Nu am facut niciodata presiuni sau acte de imixtiune in activitatea vreunui procuror. Nu comentez afirmatiile nereale ale inculpatilor", a precizat Kovesi.



Tot duminica seara, Antena 3 a prezentat mai multe inregistrari audio in care erau redate presupuse discutii dintre procurorul sef al Serviciului Teritorial Ploiesti al DNA - Lucian Onea cu fostul deputat Vlad Cosma, trimis in judecata intr-un dosar de coruptie.



In acest context, DNA precizeaza, intr-un comunicat transmis luni, ca scopul inregistrarilor este acela de a compromite procurorii si ofiterii de politie care au instrumentat dosarele in care sunt inculpati Mircea Cosma, Vlad Cosma si Sebastian Ghita.



"Vlad Cosma, inculpat pentru savarsirea infractiunii de trafic de influenta intr-un dosar aflat pe rolul Inaltei Curti de Casatie si Justitie cu termen pe 19 februarie 2018, trimis in judecata de Serviciul Teritorial Ploiesti al Directiei Nationale Anticoruptie, a prezentat denaturat situatia dintr-un dosar penal aflat in curs de urmarire penala, folosindu-se de colaje ale unor inregistrari pe care le-a realizat personal. Relevant este ca, anterior difuzarii inregistrarilor, persoane din anturajul acestuia s-au prezentat in mod repetat la seful Serviciului Teritorial Ploiesti si, in lipsa acestuia, la alti procurori/ ofiteri de politie judiciara - ultima data vineri, 9 februarie 2018 - cerandu-le procurorilor sa faca demersuri astfel incat sa ii creeze o situatie juridica favorabila lui si tatalui sau - inculpatul Cosma Mircea (cercetat pentru luare de mita si abuz in serviciu in acelasi dosar aflat pe rolul Inaltei Curti de Casatie si Justitie, cu termen pe 19 februarie 2018, in care este inculpat si fiul sau)", se arata in comunicatul DNA.



DNA sustine ca procurorilor li se cerea sa nu deruleze o ancheta penala cu privire la presupuse infractiuni aflate in legatura cu dosarul deja trimis in judecata, precum si sa intocmeasca si sa elibereze un inscris care sa ii foloseasca lui Mircea Cosma la imbunatatirea situatiei juridice in dosarul aflat la ICCJ, in faza procesuala a apelului. "Persoanele respective au atras atentia procurorilor ca, in caz contrar, vor fi difuzate la diverse posturi de televiziune inregistrari video din anchetele acestora, constand in montaje, colaje special realizate pentru compromiterea procurorilor si ofiterilor de politie care au instrumentat mai multe cauze penale, printre care si cel privindu-i pe inculpatii sus mentionati", mai spune DNA.

