Inspecția Judiciară face verificări la DNA Ploiești

"La 12 februarie a.c. Inspectia Judiciara s-a sesizat din oficiu ca urmare a aparitiei in mass media a unor informatii privind activitatea profesionala si conduita unor procurori de la Directia Nationala Anticoruptie - Serviciul Teritorial Ploiesti. In prezent, o echipa de inspectori judiciari de la Directia de inspectie judiciara pentru procurori efectueaza verificari prealabile, in conformitate cu dispozitiile art. 45 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicata, cu modificarile ulterioare, pentru a se stabili daca exista indicii in legatura cu savarsirea unor abateri disciplinare", anunta Inspectia Judiciara.

De asemenea, asigura opinia publica, pe aceasta cale, ca va gestiona cu profesionalism, obiectivitate si celeritate aspectele sesizate, cu respectarea tuturor garantiilor procedurale.

Antena 3 a difuzat duminica seara o inregistrare in care fostul deputat PSD Vlad Cosma ii acuza pe procurorii DNA Mircea Negulescu si Lucian Onea ca au incercat sa "inventeze dosare in baza unor probe fabricate", in cauza fiind vorba despre Sebastian Ghita.

Vlad Cosma a depus ulterior la Parchetul General o plangere penala impotriva a patru procurori de la DNA Ploiesti, printre care Lucian Onea si Mircea Negulescu, pe care ii acuza de savarsirea infractiunilor de compromiterea intereselor justitiei, cercetare abuziva, represiune nedreapta, abuz in serviciu si constituire de grup infractional organizat.

Sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, a spus, miercuri, intr-o conferinta de presa ca ”Vlad Cosma a facut mai multe denunturi, nu pot spune cate sunt, confirm ca a venit din proprie initiativa, nu a fost cautat de procuori, s-a prezentat singur la DNA”.

DNA afirma, de asemenea, ca inregistrarea prezentata de Cosma este o prezentare "denaturata" a faptelor si ca o persoana din anturajul lui Mircea Cosma a incercat sa influenteze procurorii, amenintand, in caz contrar, cu prezentarea la televiziuni a unor inregistrari audio constand in "montaje si colaje".

