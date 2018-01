Iohannis: Nu îmi este teamă de suspendare. Penalii nu au ce căuta în Guvern

Preşedintele Iohannis a mai spus că a cântărit toate argumentele şi a ajuns la concluzia că este varianta pe care trebuie să o aleg. Acesta a mai precizat că înainte de desemnare a avut o întâlnire cu Viorica Dăncilă.

Întrebat dacă desemnarea a fost făcută pentru că îi este frică de suspendare, preşedintele a spus: "Nu mi-am fost şi nu îmi este teamă de suspendare. Nu există niciun temei pentru suspendare. Trebuie să eliminăm acest factor din discuţia publică. Pentru mine, cu certitudine, nu este un factor de decizie". În plus, întrebat ce o recomandă pe Viorica Dăncilă drept premier, Iohannis a spus că "majoritatea parlamentară".

De asemenea, şeful statului a mai spus că persoanele cercetate penal nu au ce căuta în conducerea ţării. "Opinia mea o cunoaşteţi: persoanele cercetate penal nu au ce căuta în fruntea statului". Acesta a mai precizat că "principiul integrităţii trebuie să fie scris în Constituţie".

"Această poziţie este foarte bine cunoscută, ea încă nu se regăseşte în Constituţie, dar consider că trebuie să facem împreună un efort de îmbunătăţire a acestei situaţii. Am propus că dacă tot ne apucăm să discutăm despre Constituţie şi ce trebuie să facem mai bine acolo, consider că principiul integrităţii trebuie să fie scris în Construcţii", a detaliat Klaus Iohannis.

Întrebat despre discuţiile avute cu partidele din opoziţie şi despre faptul că acestea nu au venit cu nicio propunere, şeful statului a precizat: "Mi-ar fi făcut plăcere ca la întrebarea, pe care am pus-o fiecărui grup din opoziţie: dacă au vorbit şi cu ceilalţi, măcar o parte să spune că da".

Preşedintele României a afirmat că a urmărit cu foarte mare atenţie ultimele proteste de sâmbătă. "Sunt de admirat, au venit cu toate că vremea a fost destul de rea. Au venit ca să arate politicienilor din Românie că ei îşi doresc o ţară stabilă, prosperă, o justiţiei corectă şi independentă, o guvernare decentă şi eficientă. Au arătat foarte clar acest lucru", a explicat acesta.

loading...