Iohannis, despre vizita lui Dăncilă şi Dragnea în Israel: Mă îngrijorează secretomania. Nu au mandat

"Ştiti, aceasta vizita pe care o face premierul, si se pare si presedintele camerei in Israel are cateva ciudatenii, una din ele este ca nu au venit la discutii, nu au plecat cu un mandat, au vorbit strict pentru Guvern si nu pentru România. M-a ingrijorat secretomania, nu am mai pomenit ca un premier sa plece si să anunte seara tarziu că pleaca. Mai mare secret a fost t la Liviu Dragnea, s-a aflat ca pleacă acolo abia dupa ce a ajuns, cine stie ce intelegeri secrete face domnul Dragnea cu evreii acolo. Sper ca dupa ce se intarce sa aibă bunul simţ şi să spună ce a făcut acolo", a spus preşedintele la Bacău.

