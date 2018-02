Iohannis: Niste inculpati s-au unit pentru a-i discredita pe cei care i-au cercetat. INADMISIBIL!

Presedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, la lansarea raportului de activitate al DNA pentru 2017 ca eficienta Directiei Anticoruptie nu poate fi contestat, in conditiile in care are o medie de peste 100 de doare pe procuror, potrivit HotNews.ro