Iohannis: Nişte penali fac o încercare disperată şi jalnică să atace şi să discrediteze DNA

'Nişte penali fac o încercare disperată să atace şi să discrediteze DNA şi conducerea sa. (...) Această încercare e una jalnică şi neconvingătoare', a spus Iohannis, la Palatul Cotroceni.

Klaus Iohannis a afirmat că, în zilele următoare, va avea o discuţie cu ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, şi, 'dacă va fi nevoie', va fi un dialog în trei - cu Toader şi cu procurorul-şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi.

"Avem oare a câta oară un scandal în spaţiul public. (...) Din punctul meu de vedere, lucrurile se pot rezuma la puţine cuvinte - nişte penali fac o încercare disperată să atace şi să discretizete DNA şi conducerea acestei direcţii. După părerea mea această încercare este una jalnică şi neconvingătoare, iar opinia mea despre munca DNA o cunoaşteţi, dar îmi face plăcere să o repet - după părerea mea DNA şi conducerea DNA fac o treaba foarte bună, iar acest atac, această încercare de atac din partea unor penali este de natură să îmi confirme că DNA-ul face treabă bună", a declarat preşedintele Klaus Iohannis.

Solicitat de MEDIAFAX să definească sintagma "nişte penali" şi să precizeze dacă preşedintele PSD, Liviu Dragnea, este "penal", în contextul în care a avut o întâlnire cu acesta în cursul zilei, Klaus Iohannis a evitat să dea un răspuns concret, afirmând: "Aceste chestiuni le-am explicat şi cu alte ocazii".

Deşi mai mulţi jurnalişti i-au cerut preşedintelui să explice sintagma "nişte penali", Klaus Iohannis a evitat să răspundă întrebărilor pe această temă.

"Asta cu penalii am explicat-o de suficiente ori, nu este cazul să revin", a spus Iohannis.

Principalele declaraţii:

-Avem oare a câta oară un scandal în spaţiul public

- Din punctul meu de vedere, lucrurile se pot rezuma la puţine cuvinte - nişte penali fac o încercare disperată să atace şi să discretizete DNA şi conducerea acestei direcţii. După părerea mea această încercare este una jalnică şi neconvingătoare, iar opinia mea despre munca DNA o cunoaşteţi, dar îmi face plăcere să o repet - după părerea mea DNA şi conducerea DNA fac o treaba foarte bună, iar acest atac, această încercare de atac din partea unor penali este de natură să îmi confirme că DNA-ul face treabă bună

- Am avut in aceasta dupa-amiaza o intalnire despre care cred ca e bine sa stiti. Am primit pe premierul Dnacila si pe domnul Dragnea la Cotroceni

- Aceasta intalnire a fost planificata inca de cand noul guvern a depus juramantul

- Rostul intalnirii a fost de a defini cadrul colaborarii institutionale intre mine si noul guvern

- Am discutat despre nevoia de colaborare in unele proiecte de importanta nationala. Primul si cel mai important, pregatirea pentru presedintia Consiliului UE

- Al doilea marea program e evident Centenarul. Centenarul nu e doar al cuiva, e al Romaniei si al romanilor si cred ca e nevoie de o coordonare a actiunilor

- O chestiune punctuala: am invitat in aceasta toamna la Summitul celor trei mari mai multi presedinti din regiune. Si da, am discutat si despre Justitie, si despre ce s-a convenit cu ministrul Justitiei, si mi-am exprimat nemultumirea ca exista un nou scandal legat de DNA in spatiul public.

- Doamna premier mi-a relatat foarte pe scurt ca a avut o discutie cu dl ministru al Justitiei, caruia ii lasa mana libera in ce priveste chestiunea vizavi de DNA

- Si la putin timp dupa aceea ati putut urmari pozitia ministrului, care ne-a informat ca ne va informa

Intrebări

Cum definiţi această sintagmă de penali? - Asta cu penalii am explicat-o de suficiente ori. În chestiunea cu medierea, de fiecare dată apare o problemă publică m-am implicat în modul în care am înţeles să fac medierea.

Spuneati ca v-ati exercitat dreptul de a media in diverse ocazii. Cum ati mediat in scandalul dintre Kovesi si ceilalti? Nu vedeti o problema la DNA dupa aparitia unor inregistrari extrem, extrem de grave? - Justitia se infaptuieste in sala de judecata. In aceasta situatie, nu ma vad chemat sa mediez intre DNA si persoane inculpate. Nici nu e nevoie. In aceasta speta, judecatorii isi vor spune cuvantul, dupa care vom afla concluziile.

Ministrul Justitiei si dna Kovesi au fost chemati la Cotroceni la discutii, de exemplu?- De exemplu, cu dl Toader voi avea o discutie.

Vedeti elemente pentru revocarea doamnei Kovesi? Ati primit un raport de la Parlament care spune ca dna Kovesi a fost acasa la un om politic -Am primit raportul, e in studiu.

Ministrul Justitiei a spus ca la preluarea mandatului a primit promisiunea ca nu vor exista presiuni politice. Dupa intalnirea de azi cu premierul si cu Liviu Dragnea, aveti incredere ca analiza activitatii DNA se va face fara presiuni politice? - V-am relatat pozitia doamnei premier, nu mi s-a parut ca se fac presiuni asupra ministrului Justitiei. Este un profesionist renumit, si cu siguranta pozitia cu care va iesi va fi bine fundamentata juridic.

In legatura cu afirmatia de aseara a dnei Kovesi, privind raportul Inspectiei Jusidiare, ce legitimitate mai are sefa DNA, cand a mintit public in legatura cu un document oficial? - Cred ca va referiti la chestiuni din auzite, asa nu comentez. Nu comentez spusele altora. Nu vad unde e minciuna, nu stiu la ce va referiti.

Atat dvs cat si dna Kovesi va referiti la un atac concertat asupra Justitiei. Ati primit informari de la servicii cu privire la acest asalt concertat? - Aceste informari de la servicii au antetul Secret sau Strict Secret si stiti bine ca nu pot nici sa confirm, nici sa infirm.

De ce l-ati chemat si pe dl Dragnea, ca si el e penal, conform definitiei dvs?

- Apropo de chemat, cu ocazia investitutii am fost intrebat daca dupa cateva zile de exercitiu al functiunii voi fi de acord sa avem o intalnire intre noi trei. Am fost de acord si azi am avut aceasta intalnire.

Ati reusit sa parcurgeti stenogramele din media? - Nu.

Ce asteptari aveti de la Tudorel Toader? - Asteptarile uzuale de la un ministru profesionist. Sa trateze domeniul cu maxima seriozitate, competenta, profesionalism si curaj.

Regretati faptul ca ati acordat a treia sansa PSD sa guverneze? - E un pic devreme pentru evaluare. Azi am avut prima intalnire cu doamna premier de la investire. Va ma dura un pic pana se poate face o evaluare.

Cu cine ati discutat institutional mai mult despre Ministerul Justitiei, cu doamna premier sau cu domnul Dragnea?- Cu doamna premier, evident.

Este corect sa spunem ca nu o veti revoca pe doamna Kovesi? - Asta cu revocarea constat ca e o preocupare intensa in spatiul; public. Momentan, sincer, nu vad motive de revocare. Dar s-ar putea sa existe unele pe care nu le cunosc eu si le stie domnul ministru.

Inca o data: acum nu cunosc motive de revocare. Cum s-a aflat ca nu a existat la nici un control la DNA, altul decat cel de anul trecut, nu a existat nici macar o discutie la nivelul conducerii DNA, m-ar surprinde ca asa peste noapte sa apara motive pentru o ipotetica solicitare de revocare.

In momentul investirii guvernului, ati avut o discutie cu presedintele PSD. Ce ati discutat?- Am avut o discutie scurta in doua puncte: despre vizita mea la Bruxelles si am convenit aceasta intalnire cu doamna premier.

Cum vedeti finalizat scandalul din jurul DNA? - Se va finaliza singur. Nu stiu cate casete o sa mai prezinte cei care le-au prezentat pana acum, dar nu conteaza. Acest film l-am mai vazut acum un an, cand un inculpat a disparut si au aparut casete. Cred ca aceste lucruri trebuie lasate justitiei pentru rezolvare.

Au fost dezvaluiri facute de Liviu Dragnea despre seful SPP, Lucian Pahontu - Am auzit vehiculate in spatiul public. Mie nu mi-a relatat asa ceva. Am o opinie destul de clara despre SPP: e un corp de profesionisti, care fac o munca foarte buna, foarte grea, ii apreciez si nu numai eu, si multi altii ii apreciaza. De exemplu, ONU apeleaza frecvente la SPP pentru protectia unor demnitari trimisi in zone complicate.

Parca si in Parlament exista asa o intentie de a forma un fel de comisie pentru verificarea activitatii. Activitatea SPP si a conducerii SPP e analizata de CSAT, iar demersul din Parlament mi se pare o aflare in treaba politicianista. Daca s-ar fi vrut analizarea SPP, se putea face fara probleme in comisiile de aparare, fara probleme.

Ati primit informatii care sa exceada cadrul legal de la SPP? - Nu am primit si nu am cerut. Am o relatie buna si corecta cu cei din subordinea mea si nu i-as expune la asa ceva.

Potrivit Art 80, alin 2, din Constitutie, privind rolul preseintelui, trebuie sa va exercitati rolul de mediator. Societatea discuta de cateva saptamani de niste lucruri petrecute in DNA Ploiesti in care atat justitiabilii, cat si procurorii discuta despre niste probe false care ar trebui sa existe in dosare. Ca mediator in societate, considerati ca buna fucntionare a justitiei sta in prezentarea de probe false? O intreb pe doamna consilier Barsan daca mai sunt colegi care nu au pus intrebari.

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat, joi, că va prezenta în camerele reunite ale Parlamentului raportul privind activitatea DNA, DIICOT şi a Ministerului Public, urmând ca săptămâna următoare, joi, să prezinte public concluziile privind activitatea DNA

"Înainte de a accepta demnitatea de ministru al Justiţiei, am discutat cu liderii coaliţiei de guvernare. Am primit garanţii de neimplicare a factorului politic în activitatea ministerului, în deciziile pe care le voi lua ca ministru al Justiţiei, ceea ce s-a respectat şi se respectă şi în prezent. Voi prezenta în camerele reunite ale Parlamentului raportul privind activitatea desfăşurată la nivelul Ministerul Public, DIICOT, DNA. Prezentarea respectivului raport constituie o obligaţie a Ministrului Justiţiei. Distinct de raportul pe care îl voi prezenta în Parlament, săptămâna următoare, în cursul zilei de joi, la o oră pe care o voi anunţa în timp util, voi face o informare de presă în care voi prezenta conţinutul şi concluziile raportului cu referire la activitatea DNA", a declarat Tudorel Toader.

Ministrul Justiţiei a fost chemat de urgenţă din Japonia, de premierul Viorica Dăncilă, după ce în spaţiul public au apărut înregistrări cu procurori ai DNA, unii dintre ei fiind acuzaţi de fostul deputat Vlad Cosma de măsluirea unor documente.

Procurorul şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi, a declarat, miercuri seara, că nu a avut o discuţie cu ministrul Justiţiei privind înregistrările apărute în ultima perioadă, în care procurorii DNA sunt acuzaţi de trucarea unor probe.

La solicitarea doameni prim ministru, am revenit în ţară, date fiind dezbaterile din spaţiul public, referitoare la funcţionarea sistemului judiciar.

- Înainte de a accepta funcţia de ministru al Justiţiei, am discutat cu liderii coaliţiei de guvernare şi am primit asigurări de neimplicare a factorului politic, ceea ce s-a respectat, se respectă şi în prezent.

- Am avut o întâlnire cu doamna prim ministru, solicitându-mi să comunic public raportul. Raportul privind activitatea desfăşurată la nivelul Ministerului Public, DIICOT, DNA. Prezentarea respectivului raport constituie o obligaţie a ministrului Justiţiei.

-Săptămâna următoare, în cursul zilei de joi, voi face o informare de presă în care voi prezenta conţinutul şi concluziile raportului cu referire la activitatea DNA.

Ministrul Justiţiei a fost chemat de urgenţă din Japonia, de premier, după ce în spaţiul public au apărut înregistrări cu procurori ai DNA, care sugerează că aceştia ar fi fabricat probe în dosare importante. Înainte de şedinţa de guvern, cel mai probabil, prim-ministrul a avut o discuţie cu Tudorel Toader.

„Domnul ministru Tudorel Toader va vorbi de argumentele pe care le-a luat în calcul. Dar îi voi solicita să aibă o declaraţie în ceea ce priveşte decizia dumnealui, după ce vom avea o discuţie în prealabil”, a declarat Viorica Dăncilă miercuri.

Scandalul de la DNA a pornit de la o înregistrare difuzată de Antena 3 cu fostul deputat PSD Vlad Cosma, în care acesta arăta că procurorii Mircea Negulescu şi Lucian Onea au încercat să inventeze dosare în baza unor "probe fabricate" unor oameni politici şi de afaceri, printre care şi lui Sebastian Ghiţă. Totodată, fostul deputat a dezvăluit cum procurorul DNA Ploieşti Lucian Onea i-ar fi cerut să modifice anumite documente şi probe care ar fi fost folosite ulterior în dosar. Mai mult, aceştia l-ar fi ameninţat pe Vlad Cosma că îi vor aresta sora, pe Andreea Cosma.

O altă dezvăluire a venit de la procurorul Mihaiela Iorga. Magistratul a declarat, duminică seară, că Laura Codruţa Kovesi a chemat-o, la un moment dat, ca să o întrebe dacă nu ar putea să "iasă" cu un dosar al unui fost ministru ce urma să fie numit premier, pentru că acesta din urmă ar fi numit-o pe Dana Gîrbovan ministru al Justiţiei, ceea ce ar fi reprezentat un dezastru pentru DNA.

Ministrul Justiţiei a declarat, luni, că va lua o decizie la Bucureşti cu privire la conducerea DNA, însă nu are sens să mai sesizeze Inspecţia Judiciară, deoarece aceasta ar amâna mult luarea unei măsuri.

"Asteptări din partea mea referitor la subiectul discutat ştiu că sunt. Presiuni asupra mea în acest sens vă asigur că nu sunt. Nu voi sesiza Inspecţia Judiciară. Consider că la acest moment nu mai este necesareă sesizarea Inspecţiei Judiciare pentru că dacă aş sesiza s-ar prelungi cu mult, ar trebui să aşteptăm rezultatele Inspecţiei Judiciare. În acest timp au ieşit multe la iveală. Dacă lucrurile aşa stau, este foarte bine ca oamenii să cunoască adevarata faţă a modului în care unori se face activitatea de urmărire penală, ca românii să vadă modul în care se respectă sau nu ceea ce Constituţia spune prezumţia de nevinovăţie. Nu voi sesiza Inspecţia Judiciară. Am raportul privind activitatea DNA întocmit. Există şi varianta cealaltă, a prezentarii în plenul Parlamentului a unui raport sinteza privind activitatea Mininisterului Public, DIICOT şi DNA", a declarat Tudorel Toader, la o zi distanţă, la Antena 3.

În acel moment ministrul era într-o vizită oficială în Japonia, de unde a fost chemat de urgenţă de premierul Dăncilă.

"Cred că nu are sens să mai aşteptăm ca Inspecţia Judiciară să ne spună şi să confirme a N-a oară ceea ce ştim şi să prelunească termenul de rezolvare a problemei pe care o discutăm", a mai spus ministrul Justiţiei.

Declaraţia din această seară de la ora 18.00 se va referi la situaţia de la DNA şi la măsurile pe care ministrul le va solicita.

