Iohannis: Trebuie abandonată iluzia că politicile fiscale şi monetare pot ţine loc reformelor reale

"România are nevoie, deopotrivă, de şcoli de afaceri puternice şi de ştiinţă economică veritabilă, care să asigure performanţa mediului de afaceri şi dezvoltarea sustenabilă. Pentru aceasta, soluţiile trebuie să evite capcana programelor populiste şi iluzia că economia poate să ofere prosperitate oricui şi oricât, indiferent de calitatea politicilor din domeniu. Economistul responsabil înţelege că progresul economic înseamnă mai mult decât latura cantitativă, statistică, a unor rate înalte de creştere, care sunt obţinute uşor, dar se pot pierde la fel de uşor. Astfel, trebuie abandonată iluzia că politicile fiscale şi monetare pot ţine loc reformelor reale, aşa cum par să arate priorităţile actuale în materie de guvernare. Este necesar că economia noastră să prospere şi în sens calitativ, prin productivitate şi competitivitate, căci de aici vine prosperitatea durabilă în viaţa de zi cu zi a românilor. De aceea, consider că asumarea curajoasă, din partea comunităţii academice, a unor poziţii de principiu în planul politicilor publice nu poate decât să contribuie la îmbunătăţirea acestora", afirmă şeful statului în mesajul său.



În opinia sa, universitatea economică, înainte de a fi un producător de idei, este o piaţă a ideilor economice, pentru că ideile autentice rezultă din dezbateri şi liber schimb, care "nu pot fi constrânse decât prin exigenţa onestităţii şi a rigorii ştiinţifice".



"De aceea, universitatea performantă este deopotrivă de cercetare şi de educaţie, iar Academia de Studii Economice, în ciuda perioadelor convulsive, beneficiază deja de un secol de înţelepciune în privinţa acestui adevăr", se arată în mesaj.



Preşedintele României susţine că Academia de Studii Economice ocupă astăzi un loc de prestigiu în peisajul educaţional din România, ca universitate de cercetare şi educaţie avansată, lider al învăţământului superior economic şi administrativ din România, cu una dintre cele mai bune reputaţii în rândul angajatorilor din ţară.



"Cred că suntem cu toţii de acord că educaţia economică de calitate este o necesitate aproape strategică pentru prosperitatea oricărei societăţi moderne, democratice. În acest sens, ASE are şi o responsabilitate socială, prin asigurarea unei calităţi înalte a ofertei educaţionale, prin profesionalizarea mediului antreprenorial românesc şi prin participarea la soluţionarea problemelor cu care se confruntă economia românească. Am remarcat deschiderea spre internaţionalizare a Academiei de Studii Economice şi doresc să încurajez acest demers atât la nivel de studenţi, cadre didactice sau programe academice, ca proces natural de adaptare la globalizare inclusiv în plan educaţional, dar şi ca instrument util de consolidare a unei elite deschise către exterior", afirmă preşedintele în mesajul său.



Şeful statului a felicitat ASE pentru performanţele obţinute şi a urat instituţiei de învăţământ superior mult succes în continuare.



"Le doresc studenţilor Academiei de Studii Economice să studieze temeinic, astfel încât să poată contribui, prin propria carieră profesională, şi la profesionalizarea mediului de afaceri românesc. În încheiere, vă felicit pentru performanţele obţinute şi vă urez mult succes în continuare, să aveţi energia şi voinţa de a susţine dezvoltarea României prin educaţie economică de calitate, prin economişti buni şi soluţii inspirate", susţine preşedintele.

