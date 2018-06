Ipoteză incendiară! Votul la Codul de Procedură Penală a fost viciat

Deputatul Adriana Săftoiu solicită reluarea votului din Camera Deputaților.

”Colegul meu, Cristian Buican, apare pe pagina cdep, la votul electronic, ca nu a fost prezent si nu a votat, ieri, impotriva Codurilor. Eu l-am vaăzut prezent, la prezidiu, până la finalul sedinței. Conform MEDIAFAX, colegul Buican spune ca a votat si că nu i s-a inregistrat votul! Asta inseamna viciu de vot, iar votul de ieri, din Camera Deputatilor, trebuie reluat! Dacă un singur vot nu e înregistrat, atunci vorbim de vot viciat!”, scrie Adriana Săftoiu, pe pagina personală de Facebook.

"Am votat, am fost în sala. Am votat împotriva codul de procedură penală. Am făcut o cerere la direcţia tehnică să vedem ce s-a întâmplat. Sunt mai multe voturi pe care le-au dat cei care nu au apărut acolo, poate e o eroare de sistem", a declarat Cristian Buican, deputat PNL, potrivit stiripesurse.ro

