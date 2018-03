Italia se pregătește de blocaj politic. Nimeni nu a câștigat decisiv alegerile

Dupa numararea a jumatate dintre voturi, este aproape sigur ca niciunul dintre partidele principale nu va putea guverna singur si sunt putine sanse pentru ca la putere sa se intoarca un guvern de centru, ceea ce va crea noi batai de cap Uniunii Europene.



Printre scenariile posibile sunt si crearea unei coalitii mai euro-sceptice sau noi alegeri pentru iesirea din blocaj.



Alianta de dreapta in care este si Forza Italia a lui Berlusconi are cele mai mute voturi, urmata de partidul anti-sistem Miscarea 5 Stele, a carui sprijin popular a crescut constant pana la statutul de cea mai mare formatiune politica.



In ciuda revenirii economice - modesta, de altfel - coalitia de centru-stanga este departe, pe locul trei, afectata de nemultumirile privind persistenta saraciei, somajul mare si cei peste 600.000 de migranti care au venit in ultimii patru ani.



Un blocaj politica prelungit ar putea face ca profund indatorata Italie sa devina centrul ingrijorarilor de pe pietele financiare europene, in conditiile in care posibilitatea unei instabilitati politice in Germania s-a diminuat in acest weekend.



Moneda euro a scazut usor luni pe pietele asiatice si ramane predispusa la volatilitate in conditiile in care investitorii asteapta rezultatele finale ale alegerilor din Italia.



Potrivit datelor de la acest moment, alianta lui Berlusconi a obtinut circa 37% dintre voturi, Miscarea 5 Stele o treime dintre optiuni, iar blocul de la guvernare aproximativ 22 de procente.



In cele doua luni de campanie electorala, liderii de partid au spus de mai multe ori ca nu vor forma aliante post-electorale cu formatiunile rivale.