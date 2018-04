Kanye West scrie o carte de filosofie, pe care o publică "în timp real" pe Twitter

Recent, artistul a dezvăluit că doreşte să scrie o carte filosofică, al cărei titlu va fi "Break The Simulation".



Miercuri, Kanye West a publicat o serie de mesaje pe Twitter ("tweet-uri"), ce conţin ideile sale despre viaţă, internet şi originalitate. Într-un alt mesaj, rapperul le-a dezvăluit celor 7,44 milioane de admiratori ("followers") pe care îi are pe platforma de microblogging că acele texte online fac parte dintr-o carte.



"Nicio editură şi niciun editor nu vor putea să îmi spună ceea ce trebuie să scriu sau câte pagini trebuie să scriu. Aceasta nu este o oportunitate financiară, aceasta este o nevoie interioară de a mă exprima", a explicat artistul american.



Kanye West, care are trei copii cu soţia lui, starleta TV Kim Kardashian, a început această serie de mesaje cu un text prin care i-a sfătuit pe oameni "să nu sară pe telefon şi pe internet sau chiar să nu vorbească cu nimeni timp de o oră, dacă este posibil", imediat după ce se trezesc în fiecare dimineaţă.



Apoi, artistul i-a sfătuit pe admiratorii lui să îşi respecte propriile viziuni, nu pe cele ale publicului larg.



"Nu cred în conceptul de duşman. Am fost condiţionaţi să ne aflăm întotdeauna într-o competiţie. Încetaţi să mai căutaţi pe cineva pe care trebuie să îl învingeţi şi trăiţi pur şi simplu aşa cum sunteţi. Nu trebuie să faceţi toată munca din lume. Odată ce veţi începe să vă îndrăgostiţi, universul vă va ajuta", a mai scris muzicianul.



"Veţi fi o picătură de apă, iar oceanul va fi armata voastră. Dacă renunţaţi la spaima că sunteţi pe cont propriu. Altfel, veţi fi doar voi şi banii şi acei nenumăraţi oameni pe care trebuie să îi minţiţi şi să îi manipulaţi, pentru a construi o cale creată de om, dar care nu vă va conduce niciodată spre fericirea adevărată", a continuat rapperul american.



Kanye West a spus că aceste tweet-uri reprezintă o parte din cartea lui filosofică, pe care va continua să o scrie de fiecare dată când va dori să exprime anumite lucruri.



"Apropo, aceasta este cartea mea, pe care o scriu în timp real. Voi lucra la această 'carte' atunci când voi avea chef. Când ne trezim de dimineaţă, ne vin în minte atât de multe idei şi atât de multe lucruri pe care vrem să le exprimăm", a mai spus el.



Kanye West consideră că oamenii ar trebui "să trăiască momentul" şi că "o elocvenţă prea mare afectează originalitatea".



Starul american este de părere că oamenii ar trebui să se simtă liberi să preia anumite idei şi să le actualizeze, deoarece "toţi marii artişti preiau idei şi le actualizează".



"Mi se întâmplă să rămân blocat asupra ideii de originalitate şi îi permit ego-ului meu să mă facă să spun lucruri precum 'această persoană a furat această idee de la mine', iar faptul amuzant este că acea idee era o referinţă pe care şi eu o preluasem din altă parte", a continuat cântăreţul.



"Haide să fim mai puţin preocupaţi de proprietatea ideilor. Important este ca ideile să vadă lumina zilei, chiar dacă tu nu primeşti recunoaştere şi laude pentru ele. Haide să fim mai puţin preocupaţi de premii şi de validarea exterioară", a concluzionat muzicianul american.

