Kelemen Hunor, după consultările de la Cotroceni: Nu o cunoaştem pe Viorica Dăncilă. Aşteptăm decizia şefului statului

"PSD-ALDE a propus un nou prim-ministru. Noi am spus că nu o cunoaştem pe doamna Viorica Dăncilă, nu avem argumente nici pro, nici contra, fiindcă nu am văzut-o, nu am vorbit cu ea, nu ştim ce gândeşte, nu ştim ce doreşte, nu ştim ce are de gând să facă în această funcţie. Cu domnul Grindeanu şi cu domnul Tudose era altceva, eram colegi, ne ştiam, mai vorbeam, mai discutam. Nu avem prejudecăţi, de aceea nu spunem că nu, dar nu o cunoaştem şi nu putem spune da. Deci aşteptăm decizia preşedintelui republicii şi, dacă el va accepta şi o va nominaliza pentru a forma un nou guvern, atunci, bineînţeles, vom avea o discuţie cu doamna Dăncilă şi vom vedea ce spune, care va fi lista miniştrilor, cu ce program de guvern vine", a declarat Kelemen Hunor, după consultările cu şeful statului.

Totodată, liderul UDMR a spus că nu se poate ajunge la alegeri anticipate, "indiferent cine ce visează".

"Este doar un vis. Nu cred că în actualul context şi sub actuala Constituţie se poate ajunge la alegeri anticipate", a adăugat Kelemen.

