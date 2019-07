Klaus Iohannis, apel clar către liberali: ”Hotărâre, mobilizare, seriozitate”

La întrevedere, cei doi au discutat și alte teme, cum ar fi: raportul GRECO şi revizuirea Constituţiei. La final, Ludovic Orban a spus că Iohannis le-a cerut liberalilor mobilizare şi seriozitate în campanie.

„Am avut discuţii pe teme de politică internă, pe temă de politică europeană şi de asemenea am avut un început de discuţie referitor la campania pentru aprezidenţiale, în sensul în care PNL susţine candidatura lui Iohannis. În ceea ce priveşte temele de politică internă, am discutat legat de proiectul de revizuire a Constituţiei, care a fost înaintat în cadrul parteneriatului pentru consolidarea parcursului european. De asemenea am avut discuţii legate de evoluţia privitoare la legile electorale şi în mod evident am apreciat că până la urmă cu o presiune destul de mare din partea preşedintelui care să permită exercitarea dreptului de vot în Diaspora. Am discutar despre raportul GRECO şi teme de politică internă. Președintele vrea hotărâre, mobilizare, seriozitate. Lucruri normale şi fireşti în campanie”, a declarat Orban.

