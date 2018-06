Klaus Iohannis, despre motivarea CCR: PSD încearcă să amputeze puterile preşedintelui!

Klaus Iohannis a declarat că PSD încearcă să amputeze puterile actualului preşedinte:

"O delegaţie a comisiei de la Veneţia a venit sa discute despre legile justiţiei, vă amintiţi că eu i-am sesizat şi i-am rugat sa faca o analiză. Am avut o discuţie foarte buna, am discutat despre aceste legi, si asteptam sa avem o opinie preliminară, şi apoi, una consolidată, care sa fie luată in considerare de Parlament. Nu am dorit, nici eu, nici comisia, să intrăm in text, ci am discutat despre principii. Am vorbit despre lipsa de transparenta a comisiei pentru legile Justiţiei. Le-am spus detaliat care sunt îngrijorările mele. Am citit motivarea CCR, ca să nu apară o confuzie in spatiul public. Eu am spus ca voi citi până o înţeleg, mai avem puţin de citit. Va spun doua chestiuni, trei, pe care le-aş sublinia: vrea sa spun ca in această etapă motivarea aduce mai multe intrebări decat clarificări dar poate o aprofundare mai ulterioară ne aduce mai aproape de adevăr. Un partid incearcă să amputeze puterile preşedintelui, pentru că actualul preşedinte nu este de acord pe anumite subiecte. Nu cumva aceste legi au fost modificate şi pentru a diminua puterea preşedintelui? Din păcate decizia CCR vine în aceeaşi logică de demitere a unui înalt procuror. Avem un nou super ministru al Justiţiei, care decide şi preşedintele execută? Ce rol mai are CSM?"

Pe de altă parte, preşedintele a mai declarat că este de dorit o dezbatere publică după decizia CCR şi a subliniat că referendumul ar fi ultima etapă după dezbaterea publică.

Pe de altă parte, Klaus Iohannis a lansat şi un atac foarte dur către Liviu Dragnea, pe care l-a numit infractor:

"Eu nu încalc constituţia, eu veghez la respectarea Constituţiei. Cum se mai trezeşte un politician care mai este şi infractor, să convoace un miting mediocru, şi să ameninţe la tv magistraţi?

.......................

Preşedintele Klaus Iohannis s-a întâlnit la ora 12.00, la Palatul Cotroceni, cu delegaţia Comisiei de la Veneţia. La întâlnire participă şi consilierii lui Klaus Iohannis, aşa cum s-a văzut în imaginile de la Cotroceni.

Klaus Iohannis a transmis reprezentanţilor Comisiei de la Veneţia că este foarte optimist în ceea ce priveşte viteza cu care vor trage concluziile asupra subiectului modificării legilor justiţiei de către Parlament.

"Este o plăcere să va primesc aici şi vreau să vă multumesc ca într-un timp atât de scurt aţi reuşit să realizaţi această vizită. Am înţeles că aţi avut mai multe întâlniri şi sunt foarte optimist în legătură cu viteza cu care veţi trage concluziile", a declarat preşedintele Klaus Iohannis la primirea delegaţiei Comisiei de la Veneţia la Palatul Cotroceni, întâlnire care a început la ora 12.00.

După întrevedere există posibilitatea ca şeful statului să facă declaraţii de presă transmite Mediafax.

Tot marţi, delegaţia Comisiei de la Veneţia urmează să se întâlnească, de la ora 15,00, cu membrii Comisiei speciale privind legile Justiţiei, după cum a anunţat preşedintele forului, Florin Iordache.



Delegaţia Comisiei de la Veneţia efectuează, luni şi marţi, o vizită în România pentru a avea un schimb de opinii cu Ministerul Justiţiei, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Curtea Constituţională, Biroul procurorului general, Direcţia Naţională Anticorupţie, Consiliul Superior al Magistraturii, cu reprezentanţi ai Parlamentului, cu asociaţii ale judecătorilor şi procurorilor, cu organizaţii ale societăţii civile cu privire la cele trei proiecte de modificare a legii referitoare la organizarea judiciară, a legii privind Consiliul Superior al Magistraturii şi a legii privind statutul judecătorilor şi procurorilor.

Delegaţia Comisiei de la Veneţia aflată de luni în România este formată din Thomas Markert, secretar al Comisiei de la Veneţia, Hanna Suchocka, preşedinte de onoare al Comisiei de la Veneţia, Artemiza Chisca - şeful Diviziei Instituţii Democratice a Comisiei de la Veneţia, Kaarlo Tuori, membru al Comisiei de la Veneţia (Finlanda), Nicolae Esanu, membru supleant al Comisiei de la Veneţia (Republica Moldova), domnul Jean-Claude Scholsem, membru supleant al Comisiei de la Veneţia (Belgia).

Luni, membrii Comisiei de la Veneţia s-a întâlnit cu ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, şi cu procurorul general Augustin Lazăr. Ministerul Justiţiei a transmis la finalul întâlnirii dintre ministrul Tudorel Toader şi membrii delegaţiei Comisiei de la Veneţia că aceştia au discutat despre parcursul legilor justiţiei şi despre stadiul lor actual, precum şi despre modificarea Codului penal şi a Codului de procedură penală. Toader a prezentat în cadrul întâlnirii detalii despre procesul de modificare a legilor, despre obligaţia părţilor implicate în acest proces, răspunzând apoi la întrebările delegaţiei, a mai precizat ministerul.

loading...