Klaus Iohannis, întrebare către Guvern: Mai aveți bani pentru pensii până la sfârșitul anului?

"Voi vorbi despre două teme: fonduri europene şi pensii. Despre fonduri europene vreau să se înţeleagă că cele urmează reprezintă o atenţionare pentru Guvernul României", a afirmat preşedintele Iohannis.

"Se discută de câteva zile bune despre Pilonul II, ba se desfiinţează, ba nu se desfiinţează. Din păcate, până și cei din PSD se contrazi. E o harababură totală", a precizat preşedintele Iohannis.

"Lumea se întreabă de ce s-a creat această incertitudine, oare ce țintesc ei? Nu s-au înțeles între ei? Greu de crezut. Unii își pun întrebarea dacă acești bani care nu vor intra la Pilonul II vor fi folosiți în altă parte. Guvernul și PSD trebuie să răspundă clar, documentat, la două întrebari: Ce aveți de gând cu Pilonul II de pensii? şi Mai aveți bani pentru pensii și salarii până la sfârșitul anului?", a continuat Klaus Iohannis.

"Despre fonduri europene vreau să se înțeleagă că cele ce urmează reprezintă o atenționare pentru Guvern", a spus şeful Statului.

Iohannis a spus că pentru exerciţiul financiare 2014 - 2020 dispunem, teoretic, de fonduri de 31,3 miliarde euro.

Şeful statului a precizat că din cele 31 miliarde de euro disponibile nu s-au folosit nici 5 miliarde euro.

"Din acești bani până acum am folosit 4,9 miliarde euro ceea ce reprezintă 15,8%. Perioadele de finanțare sunt construite pe şapte ani şi am trecut deja de jumătate și din 31 de miliarde de euro nu am folosit nici măcar 5. Aceste date sunt date oficiale atât de pe site-ul Comisiei cât și informații oficiale de la Guvern", a explicat preşedintele

Iohannis a mai precizat că fondurile europene se compun din două categorii mari, de coeziune, pentru dezvoltare şi fonduri pentru a cofinanța agricultura, precum și alte câteva fonduri mai mici. "Pentru coeziune noi putem să folosim 23 de miliarde euro şi în jur de 8 miliarde sunt bani pentru politica agricolă. Acești bani nu sunt bani pe care ne obligă cineva să-i folosim într-un anume fel, pot fi folosiți de exemplu pentru autostrăzi, spitale, rețele de apă, pentru dezvoltarea României. Depinde de noi, de cei care concep proiecte cum folosim acești bani. Din 23 de miliarde de euro cât putem folosi pentru dezvoltarea României, noi până în prezent am folosit 2,2 miliarde euro, nici măcar o zecime. Cineva ar putea să spună că lucrăm mai intens și o să folosim banii, dar asta ar însemna să existe proiecte, dar aflăm inclusiv de la guvernanți că avem proiecte depuse doar pentru 40% din acești bani, nici măcar pentru jumătate. E foarte târziu, aceste proiecte trebuie elaborate cu sprijinul ministerelor, agențiilor", a mai spus Iohannis.

"Atenționarea mea vine în următorul sens: Guvernul trebuie să se preocupe mai intens de această chestiune, sunt bani de care putem beneficia, care trebuie folosiți pentru dezvoltarea României. Ar fi păcat să nu putem folosi acești bani", a declarat şeful statului.

