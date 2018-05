Klaus Iohannis, la Bookfest: ”Cred în legătura între carte, educație și consolidarea democrației”

-Până am ajuns să iau cuvântul m-am gândit cum să explicăm tinerei generații nevoia de carte pe care am simțit-o stringent, o nevoie de carte care se pare că nu mai este atât de stringentă.

-Putem să vedem că lucrurile care sunt garantate nu ne preocupă prea mult. În schimb, lucrurile pe care nu le avem ne preocupă extrem de mult.

-Generația mea nu a avut foarte multă libertate, nici de exprimare, și vorbesc de exprimarea publică, libertatea de exprimare nu ne-a fost garantată și atunci am căutat-o.

-Libertatea de mișcare a fost destul de restrânsă și atunci pentru noi ea a fost extrem extrem de importantă. Și am găsit-o prin revoluția din decembrie 89.

-Nu ne procupă prea mult sistemul de sănătate. Cât suntem în floarea vârstei nu ne preocupă prea mult pensia.Dar cred că lucrurile importante trebuie să ne preocupe și când nu le avem.

-Dacă putem să transmitem ceva vital generațiilor viitoare este nevoia de cunoștere. De aceea cititul merită orice efort.

-Sigur, în ziua de azi cititul nu are același suport. Se poate citi pe ecranul calculatorului, pe tabletă, unii chiar și pe telefon.



“Bookfest continuă tradiţia iniţiativelor precedente şi ne demonstrează că în România există suficienţi cititori, scriitori şi editori care nu şi-au pierdut încrederea în cuvântul scris”, a spus Iohannis în deschiderea salonului de carte.

El a precizat că se numără printre cei care cred în “legătura dintre carte, educaţie şi consolidarea democraţiei”.

Sinteza declarațiilor președintelui Klaus Iohannis:

- Un eveniment dedicat cărții este întotdeauna o bucurie pentru cititor. Doresc să-i felicit pe organizatori pentru această manifestare. Vă mulțumesc pentru efortul de a aduce în fața publicului apariții valoroase.

- Printr-un Salon Internațional cum este cel pe care-l inaugurăm astăzi Bookfest continuă tradiția edițiilor precedente și demonstrează că în România există destui cititori și scriitori.

- Am acordat înaltul patronaj în anul Centenarului și pentru că mă număr printre cei care cred în legătura între carte, educație și consolidarea democrației.

- România a cunoscut o lungă perioadă în care nu aveam acces liber la cărți, iar dezbaterea era condamnată la clandestinitate.

- Știm cât de prețioasă este libertatea de expresie. Sunem datori să apărăm dreptul la liberă exprimare.

- Rolul târgurilor de carte este esențial în promovarea cititului.

- Numeroase studii arată că în România o gospodărie alocă sub 1% pentru achiția de cărți. De aceea avem nevoie de o politică publică să încurajeze achiziția de carte.

- Toate acestea pot contribui la creșterea gradului de cultură în România.

- Un târg de carte nu este doar un demers cultural, ci și unul de promovare a valorilor democratice.

- Cu aceste gânduri deschid ediția 2018 a Bookfest și aștept cu nerăbdare dezbaterea care urmează după deschidere.

La deschiderea evenimentului iar parte atât șeful statului, dar şi ambasadorul SUA la București, Hans Klemm, precum și ministrul Culturii, George Ivaşcu.

BOOKFEST 2018

Participarea SUA din acest an, ca ţară invitată de onoare, se desfăşoară sub motto-ul “Celebrating the South” şi prilejuieşte publicului român întâlnirea cu autori americani din diverse domenii.

Astfel, vizitatorii Bookfest se vor întâlni cu romancierul şi dramaturgul Domnica Rădulescu - stabilită în SUA din 1983, atunci ca refugiat politic; poeta şi autoarea de romane istorice Sarah Kennedy; poeta Tara Skurtu, stabilită la Bucureşti, şi Sucheta Rawal - apreciată autoare de cărţi pe teme culinare şi jurnale de călătorie.

Salonul Internaţional de Carte Bookfest este organizat de Asociaţia Editorilor din România, sub egida Federaţiei Editorilor din România, cu sprijinul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale şi al Ambasadei Statelor Unite ale Americii din Bucureşti.

Pentru al treilea an consecutiv, Bookfest este organizat sub înaltul patronaj al preşedintelui României.

Desfăşurată timp de cinci zile, în perioada 30 mai - 3 iunie, pe o suprafaţă cu 50% mai mare decât în anii trecuţi, de peste 15.000 mp, ediţia din acest an a Bookfest prilejuieşte întâlnirea cu nume de prestigiu ale culturii noastre - Lucian Boia, Mircea Cărtărescu, Radu Paraschivescu, Varujan Vosganian, Vintilă Mihăilescu, Andrei Pleşu, Tatiana Niculescu, dar şi procurorul general al României, Augustin Lazăr, fiind doar câteva dintre personalităţile care marchează agenda salonului.

Potrivit organizatorilor, pentru împătimiţii de lectură circa un milion de cărţi vor fi oferite la această ediţie, cu reduceri care merg până la 80% din preţul de copertă, câteva sute de evenimente, proiecţii de filme şi lansări de carte de care publicul se poate bucura în cele cinci zile de Bookfest.

