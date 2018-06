Laura Codruța Kovesi, prima reacție după decizia CCR privind revocarea din funcție

Laura Codruța Kovesi nu a vrut să comenteze decizia Curţii Constituţionale privind revocarea sa, dar a vorbit despre presiunile asupra instituţiei pe care o conduce.

"Schimbarea mentalităţilor este dificilă. Ultimii cinci ani au însemnat foarte mult pentru România. Din cauza investigaţiilor noastre, din cauza condamnărilor, presiunile asupra instituţiei noastre au crescut categoric în ultimul an şi jumătate. Dacă dispare independenţa procurorilor - ceea ce pare că se întâmplă acum - activităţile noastre nu devin mai dificile, devin imposibile”, a spus şefa DNA, conform The New York Times.

Ziariştii de la The New York Times scriu că stilul ambiţios şi ferm al lui Kovesi i-a adus mulţi duşmani din spectrul politic. Cu cât presiunea din partea lui Liviu Dragnea a crescut, cu atât şefa DNA a reacţionat şi mai agresiv, au mai notat jurnaliştii americani. Aceștia au analizat și discursul liderilor PSD de la mitingul din Capitală și au constatat că este asemănător celui al lui Donald Trump atunci când atacă investigatorii FBI.

În acelaşi articol se mai afirmă că prin înlăturarea Laurei Codruţa Kovesi de la conducerea DNA, practic au fost eliminate procedurile care asigurau independenţa procurorilor şi a judecătorilor faţă de presiunea politică.

Jurnaliștii prezintă şi un bilanţ al instituției. De când Laura Codruţa Kovesi a devenit procuror-şef al DNA, aproape 1.200 de persoane au fost puse sub acuzare pentru corupţie şi 1.000 au fost condamnate. Printre ele s-au aflat 14 miniştri, 14 senatori şi un mebru al Parlamentului european, relatează The New York Times.

