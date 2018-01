Lider de sindicat: Polițistul care a abuzat doi minori era șoferul unui șef de serviciu din Rutieră

"Un test psihologic nu poate sa redea foarte clar ca esti pedofil, dar comportamentul lui, el fiind sofer la unii sefi, de cativa ani de zile, trebuia sa dea cuiva de gandit. Eu cred ca in urma anchetei foarte multi din sefii lui trebuie sa-si dea demisia", a spus Surugiu la intrarea in sediul Politiei Capitalei.



El a aratat ca o testare psihologica anuala a politistilor ar fi suficienta, daca aceasta ar fi facuta corespunzator.



"Este vorba de o boala aici, pana la urma, iar boala trebuie tratata, ceea ce la noi, in MAI, nu se intampla. O testare la un an de zile e suficient, dar sa fie facuta corespunzator, nu doar o simulare ca se face testare. Psihologul trebuie sa fie liber, nu trebuie sa fie condus de niciun sef, sa poata sa vorbeasca cu politistul si pana la urma si noua, cetatenilor de rand, ne e rusine sa spunem sau sa mergem la psiholog", a afirmat Iulian Surugiu.



Suspectul de pedofilie si-a recunoscut fapta, potrivit liderului Sindicatului National al Politistilor si Personalului Contractual, Dumitru Coarna, care a adaugat ca barbatul ar mai fi comis aceeasi fapta in 2015.



"Era soferul unui sef de serviciu (din Brigada Rutiera - n.r.), nu era in echipa operativa. A fost adus la audieri de dimineata. Si-a recunoscut fapta din cate stiu eu. (...) Si mai prezum eu ca exista o legatura de cauzalitate si cu fapta din 2015", a spus Coarna, luni, la sediul Politiei Capitalei.

