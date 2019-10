Lider PNL: ”Plumb a “plătit” datoria de 800.000 de lei cu două apartamente pe care nu le deține”

“Europarlamentarul PSD Rovana Plumb își bate joc de membrii comisie Juri din Parlamentul European, după ce aceștia au întrebat-o despre cei 800.000 de lei pe care aceasta i-ar fi împrumutat pentru a-i dona în campania partidului pentru alegerile europarlamentare.

Astfel, Rovana le-a scris europarlamentarilor că a plătit împrumutul de 800.000 lei, cedând în schimbul acestor bani două apartamente, doar că avem o problemă: dacă ne uităm în declarația sa de avere, vedem că doamna Plumb nu deține două apartamente.

În declarația de avere a doamnei Rovana Plumb, apar două apartamente, doar că acestea nu îi aparțin ei ci membrilor familiei. La primul doamna Plumb are zero cotă parte, iar la al doilea are 5/8 cotă parte. Apartamentul la care doamna Plumb deține 5/8, are fix 80 mp și se află în sectorul 6, conform declarației sale de avere. Știm însă că un apartament de 80 mp din sectorul 6 nu poate valora sute de mii de euro, atât cât a împrumutat doamna Plumb, deci este evident că doamna Plumb încearcă să ne păcălească.

Doamna Plumb încearcă să spele urmele unor bani negri pe care i-ar fi împrumutat în campanie, însă mai tare se încurcă în minciuni. Acum este clar nu doar pentru români ci și pentru europeni că doamna Plumb nu are nici statura profesionala și nici cea morală pentru a fi comisar european. De aceea, solicit PSD să facă o nouă propunere de comisar european”, spune liderul PNL Constanța.

loading...