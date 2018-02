Liviu Dragnea: Nu vreau să colaborez instituțional cu președintele pe justiție. Nu am atribuții

Dragnea a precizat că a mers la Cotroceni, în final, pentru că a fost nevoit să își schimbe strategia, întrucât a fost votat un nou Guvern:

”Am spus că nu mai merg, dar a fost votat un alt Guvern și mi-am schimbat strategia. Am discutat cu președintele despre centenar și președinție UE(...) Nu vreau să colaborez instituționall cu președintele pe domeniul Justiției, pentru că nu am atribuții în acest sens”, a spus Dragnea, la Parlament.

Pe de altă parte, Dragnea a spus că domeniul Justiției nu a fost atins în discuție pe care a avut-o cu Hans Klemm. Acesta a afirmat că subiectul justitiei nu a figurat pe agenda discutiilor cu ambasadorul american Hans Klemm si ca, daca oficialul american ar fi deschis acest subiect, ar fi refuzat sa discute.

"Nu a fost pe agenda de discutii. Si daca ar fi deschis acest subiect eu as fi refuzat sa discut", a spus Dragnea, raspunzand unei intrebari a ziaristilor. Acesta a afirmat ca el nu are atributii, in calitate de presedinte al Camerei Deputatilor, in acest domeniu astfel incat "nu avem ce sa discutam" din acest punct de vedere.

Totodată, solicitat să comenteze faptul că România a înregistrat cea mai mare inflaţie din ultimii ani, respectiv 4,3% în ianuarie, şi întrebat dacă nu e îngrijorat, Dragnea a răspuns:

”Da. E bine să întrebaţi şi BNR. Eu o să trimit o scrisoare domnului guvernator cu nişte puncte de vedere adunate de la mai mulţi specialişti şi din partea mea. Şi vreau să primesc nişte răspunsuri. Nu vreau să discut acum pe genunchi pentru că e un subiect foarte important. Aş vrea să văd şi care a fost implicarea BNR în asta pentru că este o chestiune foarte serioasă.

Întrebat dacă BNR este vinovată, Dragnea a spus: ”Doamne fereşte, nu, dar trebuie nişte răspunsuri”.

