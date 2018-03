Lovin (ANCOM): Strategia naţională pentru 5G trebuie să fie foarte aplicată, cu planuri concrete

"Am realizat faptul că această revoluţie a 5G va avea impact asupra tuturor sectoarelor economiei. Europa este văzută cumva pe locul 3 în urma Americii de Nord şi a Asiei, aici incluzând Coreea de Sud, Japonia, China, şi din perspectiva nevoii de pieţe mari pentru dezvoltarea 5G. În Europa, trebuie să recunoaştem, există o mare fragmentare la nivelul pieţei şi încă o mică fragmentare la nivelul politicilor publice şi al reglementărilor. Ne asumăm ca, până în toamnă, să venim cu o strategie naţională pentru 5G în care zona de reglementare, acea alocare de benzi de frecvenţă, să fie doar o componentă. Va trebuie să fie o strategie foarte aplicată pe ce se va întâmpla în piaţă pentru a atrage atenţia decidenţilor din alte zone de decizie: energie, sănătate, agricultură, comunităţile locale (pentru dezvoltarea oraşelor inteligente), siguranţă publică. Impactul va fi pe termen lung, atât economic, cât şi social, pe foarte multe zone. Vor trebui făcute nişte planuri concrete, convergente de dezvoltare şi de susţinere. 5G va fi o evoluţie a reţelelor, în care doar imaginaţia va fi limita, chiar spre zona SF-ului", a spus Lovin.



Conform planului de acţiuni al ANCOM, pentru anul 2018 se au în vedere elaborarea şi adoptarea poziţiei naţionale privind acordarea drepturilor de utilizare a spectrului radio în benzile de frecvenţe de 700 MHz, 800 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz, 3400-3600 MHz şi 26 GHz pentru sisteme de comunicaţii mobile de bandă largă, inclusiv pentru implementarea sistemelor de generaţie viitoare (5G).



"Această acţiune are ca obiectiv realizarea obiectivelor Agendei Digitale pentru Europa privind accesul la serviciile de comunicaţii de bandă largă până în 2020, precum şi a obiectivelor "Planului de acţiuni: 5G pentru Europa" privind introducerea coordonată a serviciilor 5G în Uniune. Totodată, Autoritatea va elabora şi adopta planul de măsuri şi calendarul naţional privind alocarea spectrului radio în banda de frecvenţe 470-790 MHz şi va organiza o consultare publică în vederea organizării licitaţiilor pentru alocarea spectrului din banda VHF (174-230 MHz) şi UHF (470-694 MHz) pentru servicii digitale de radiodifuziune terestră (radio digital şi televiziune digitală terestră). Şi în acest an va fi continuată campania de monitorizare pentru evaluarea situaţiilor de roaming involuntar în zonele de graniţă", notează arbitrul telecom.



Recent, preşedintele ANCOM, Sorin Grindeanu, a declarat, într-un interviu acordat AGERPRES, că o strategie naţională pentru 5G este necesară pentru România, documentul urmând să fie prezentat în toamna acestui an, iar ulterior să fie aprobat prin Hotărâre de Guvern.



Reprezentanţi ai autorităţilor din domeniul comunicaţiilor, precum şi ai companiilor de profil au participat, miercuri, la o nouă ediţie a Conferinţei anuale Mobile Innovation organizată la Bucureşti.

