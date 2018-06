Ludovic Orban, înainte de moțiune: Voi face tot ce ține de mine pentru căderea Guvernului

”Voi face tot ce depinde de mine impreună cu colegii mei ca să obtinem căderea guvernului”, a spus Orban, după ședința PNL.

Următoarele zile vor fi decisive pentru România, se va vedea cine pune pe primul loc România, și cine vrea să rămână complicele lui Liviu Dragnea, susținătorul unui regim toxic. PNL a luat cateva decizii legate de motiune, obiectiuvul fundmental este căderea Guvernului Dăncilă. PNL este deschis după caderea Guvernului la negocieri pentru conturarea unei soluții benefice pentru România care să repună România pe un drum euroatlantic”.

Înainte, Ludovic Orban a postat pe pagina sa de Facebook un colaj cu fotografii ale parlamentarilor din PSD Vrancea, PSD Bacău și minorități, și le cer românilor să îi convingă pe aceștia să voteze moțiunea:

”Orice parlamentar din majoritatea guvernamentala PSD, ALDE, UDMR care voteaza motiunea de cenzura are sansa sa intre in istorie la panoul de onoare. Orice parlamentar care va ramane alaturi de Dragnea risca sa ramana in memoria colectiva pe lista rusinii nationale”, a scris Orban.

