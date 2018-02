Ludovic Orban o laudă pe Kovesi după conferinţa de presă

"Pentru mine nu era necesara, pentru ca eu nu ma las indus in eroare ce aceeasi ciorba reincalzita care este prezentata pe anumite canale media. Dar pentru marele public, mai ales in conditiile unei clare inegalitati in ceea ce priveste comunicarea publica, a fost necesara si, in opinia, mea lamuritoare.

In ce ne priveste atat pe mine, cat si pe multi dintre colegii mei, noi nu suntem adeptii telejustitiei. Nu cred ca liderii poltici trebuie sa stea toata ziua sa discute ce se intampla in justitie. In conditiile constitutionale, avem CSM, care este organismul care apara independenta justitiei. Avem Inspectia Judiciara, care trebuie sa se ocupe de diferitele cazuri care apar.

Mie chiar nu-mi place sa discut niste inregistrari aparute de nu se stie unde, a caror veridicitate nu este verificata si care sunt folosite in cazul unui razboi in care cei care au castigat puterea urmaresc sa anuleze independenta justitie si sa puna intre paranteze lupta anticoruptie. O campanie de denigrare care este condusa in mod profesionst, care este de fapt o campanie de manipulare", a declarat Ludovic Orban la Digi 24.

Orban s-a referit şi la posibilitatea ca ministrul Justiţiei să solicite revocarea şefei DNA. "Nu exista, din punctul nostru de vedere, temeiuri pentru o cerere de revocare. Sunt convins ca presedintele Romaniei va actiona in mod consecvent pentru apararea independentei justitiei si mentinerea cadrului de lupta impotriva coruptiei. Dar am indoieli ca Tudorel Toader va solicita revocarea", a mai precizat preşedintele PNL.

Tag-uri:

loading...