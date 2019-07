Maia Sandu s-a întâlnit și cu Viorica Dancilp. Principala temă - conectarea energetică

Anterior, Maia Sandu a avut o intalnire si cu presedintele Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni. Ea a venit insotita de ministrul de Interne din Republica Moldova, Andrei Nastase.





Dupa intrevederea cu Maia Sandu, premierul Dancila a declarat ca se bucura in mod deosebit de vizita premierului moldovean si a dat asigurari ca tara noastra va ramane un sustinator al eforturilor Moldovei in parcursul european.



"In acest demers, am subliniat ca Romania va ramane cel mai sincer sustinator al eforturilor Republicii Moldova in parcursul european. Ma folosesc de ocazie pentru a reitera deplina solidaritate fata de premierul Maia Sandu si noua echipa guvernamentala.



Ne-a oferit prilejul unui dialog de substanta. Din discutiile de astazi a reiesit cu claritate interesul comun, cu accent special pe proiectele de interconectare energetica.



Am identificat domeniile de interes imediat asupra carora ne vom concentra in perioada urmatoare. Cele doua guverne vor incepe sa lucreze in cadrul unui grup de lucru interministerial. Rezultatul discutiilor va fi valorificat in contextul unei viitoare sedinte comune de guvern.



Doresc sa o asigur pe domna prim ministru ca Romania va continua sprijinul pentru Republica Moldova in raport cu partenerii nostri europeni", a sustinut, printre altele, Viorica Dancila.



La randul sau, premierul Maia Sandu a multumit pentru invitatia de a efectua o vizita in tara noastra si a punctat ca a avut discutii constructive si importante cu Dancila.



Totodata, aceasta a precizat ca discutiile au loc intr-un context politic important pentru ambele tari: Romania a incheiat presedintia Consiliului UE, in timp ce au trecut cateva saptamani de la depasirea crizei politice din Chisinau.



"Am reiterat dorinta de a aprofunda colaborarea institutionala in diverse domenii, de a mentine formatul sedintelor comune de guvern. Alte subiecte abordate au fost implementarea proiectelor in domeniul energetic, gazoductul Iasi-Ungheni, am discutat despre importanta interconexiunilor liniilor electrice, sporirea schimburilor comerciale si a investitiilor reciproce", a mai spus, printre altele, Maia Sandu.





