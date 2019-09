Mărturii cutremurătoare ale fetei sechestrate şi violate în Alexandria

Fata a povestit că l-a cunoscut e agresor la un botez, apoi el a căutat-o pe Facebook şi i-a propus să se întâlnească.

"Mi-a trimis mesaj, am continuat să vorbim. Aseara m-a cautat, m-a intrebat daca pot sa ies sa ma vad cu el. Am zis "da". Nu stiam ce are el in gand. Am avut in gand sa fug si sa tip, la ora aia nu era nimeni pe strada si pe scari. (...) Am incercat sa il imping, a zis ca degeaba ma opun ca el o sa o faca. Si cu, si fara apobarea mea. Mi-a spus ca o sa ma bata daca stau incordata", a povestit adolescenta.

Fata a povestit şi cum a reuşit să-l păcălească pe agresor şi să sune la Poliţie.

"El imi luase telefonul. L-am rugat sa nu dormim in aceeasi camera şi m-a dus in camera mamei lui si mi-a dat telefonul. Cred ca prinsese incredere in mine. Îmi era frica si auzisem si de cazul Caracal si de asta am sunat la Politie. Am spus adresa unde ma aflu, mi-au vorbit frumos. in 10 minute au ajuns. Era o fata de la Politie si spunea sa stau linistita ca o sa fie totul bine, ca sunt pe drum", a mai spus victima.

O tânără a sunat, joi dimineaţa, la ora 6.17, la numărul de urgenţă 112 şi a cerut ajutor, spunând că a fost sechestrată într-un apartament din Alexandria şi abuzată sexual. Ea nu a ştiut să dea detalii privind zona unde se afla, dar oamenii legii au reuşit, în urma întrebărilor puse de operatorul 112, să identifice locul.

Imediat, poliţiştii au descins în locuinţa respectivă, unde au găsit-o pe tânăra care a sunat la 112, dar şi un tânăr de 22 de ani, pe care fata l-a indicat drept agresor.

Cei doi se cunoscuseră e în urmă cu o săptămână, iar miercuri a fost prima dată când se întâlniseră.

Fata de 19 ani a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale, iar tânărul de 22 de ani a fost ridicat şi dus la audieri la sediul Poliţiei din Alexandria.

În acest caz, poliţiştii au deschis dosar penal pentru comiterea infracţiunilor de viol şi lipsire de libertate.

