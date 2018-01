Medicii de familie continuă protestul, deşi Ministerul Sănătăţii îi strânge cu uşa

Aproximativ 30% dintre medicii de familiei au refuzat să semneze contractul cu Casa de Asigurări de Sănătate.

Autorităţile susţin că în câteva săptămâni va fi modificată legislaţia, pentru a le uşura munca medicilor de familie.

Florian Bodog, ministrul Sănătății, susține că bugetul pentru medicina de familie a fost suplimentat și îi îndeamnă pe bolnavi să își schimbe medicul de familie.

Prima zi lucrătoare din acest an a venit cu vești rele pentru pacienții români. Dacă sunteți nevoiți să mergeți la doctor, asigurați-vă că aveți bani pentru tratament. Din 3 ianuarie, o parte dintre medicii de familie au anunțat că nu vor mai elibera trimiteri către specialişti şi nici reţete compensate, pe motiv că Guvernul nu și-a onorat promisiunile făcute în noiembrie.

În replică, ministrul Sănătăţii a declarat, pentru Realitatea TV, că i se pare neprofesinistă atitudinea medicilor de familie care au semnat contract cu CNAS. "Nu au niciun motiv să refuze acordarea reţetelor şi am încredere că şi ceilalţi colegi care nu au semnat o vor face în cursul zilei, " a declarat Florian Bodog.

Rodica Tănăsescu, preşedintele SNMF, a explicat la Realitatea TV că medicii vor face consultații pro-bono în această perioadă, dar nu vor putea elibera trimiteri sau rețete compensate.

"Noi am cerut un regim similar colegilor din policlinicile de ambulatoriu integrat, adică policlinicile care țin de spitale. Am făcut un miting în noiembrie ca să nu fim nevoiți să ajungem în situația în care suntem azi. La acea oră, premierul Tudose a promis susținere pentru modificările legislative necesare, dar și pentru finanțarea corectă. Tudose ne-a trimis la CNAS. Am stat 4 zile lungi, am încercat să limpezim legislația, dar nu s-a rezolvat nimic. Suntem îngropați în hârtii, sistemul inforatic merge mizerabil. Din venitul cabinetelor plătim absolut tot, salarii, aparatură, dezinfectanți. Noi toți plătim la Casă asigurările, banii nu ajung la medici, și acolo sunt mereu nereguli, lor le merge foarte bine de ani de zile. Ne-a ajuns cuțitul la os, iar acum devenim vinovații de serviciu", a declarat Rodica Tănăsescu.

Potrivit șefei medicilor de familie, majoritatea medicilor au primit în decembrie imputări pentru mii de rețete. Medicul căruia i s-a imputat medicamente nu va mai avea curaj să dea alte rețete pe care riscă să le plătească din buzunar, a explicat Rodica Tănăsescu.

Miercuri seara, ministrul Bodog a reacţionat pe pagina sa de Facebook, acuzând decizia "total neprofesionistă" a medicilor de familie.

"Le cer scuze pacienţilor şi consider total neprofesionistă decizia medicilor de familie de a folosi boala şi suferinţa oamenilor în negocieri care, de fapt, au pornit de la discuţii constructive despre debirocratizarea actului medical, în beneficiul pacienţilor şi a cadrelor medicale, după care s-a ajuns la revendicări de ordin financiar. Mă bucur, totuşi, că majoritatea medicilor de familie au înţeles dorinţa noastră de a găsi soluţii şi măsuri pentru rezolvarea acestui blocaj. În această perioadă pacienţii pot beneficia de servicii medicale în cadrul cabinetelor medicale care au semnat contracte cu casele de asigurări de sănătate, în cadrul centrelor de permanenţă şi în cel al serviciilor de urgenţă".

loading...