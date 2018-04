MFP decide, după rectificare, dacă se vor demara licitaţiile 5G, pentru a se încadra în deficit

'Conform corespondenţei cu Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii şi a celei cu Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului, la elaborarea Legii bugetului de stat nr. 2/2018, au fost incluse venituri bugetare în valoare de 2,3 miliarde lei din încheierea licitaţiei privind benzile de frecvenţă 5G şi vânzarea de apă grea din rezerva statului', au declarat, pentru AGERPRES, reprezentanţii MFP.



Ei susţin că la momentul elaborării primei rectificări bugetare vor fi analizate trendul şi nivelul veniturilor şi cheltuielilor bugetare, precum şi progresele înregistrate pentru realizarea acestor două măsuri.



'În urma analizelor se va stabili oportunitatea menţinerii estimărilor privind aceste măsuri sau dacă vor fi identificate alte măsuri fiscal-bugetare astfel încât deficitul bugetar să nu depăşească 3% din PIB. Reiterăm faptul că Ministerul Finanţelor Publice îşi menţine angajamentul de încadrare a deficitului bugetar în ţinta asumată de 3%', menţionează sursa citată.



Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), Sorin Grindeanu, a declarat, recent, într-un interviu acordat AGERPRES, că îşi doreşte o strategie pentru 5G.



'Îmi doresc foarte mult şi nu renunţ la următorul lucru: de a avea o Strategie Naţională pentru 5G. Asta nu ţine doar de ce vedem noi scurt, Strategia ANCOM. Strategia ANCOM va exista obligatoriu pentru vânzarea acelor frecvenţe. Sigur că trebuie să găsim momentul potrivit, piaţa să fie pregătită, astfel încât statul român să câştige cât mai mult din vânzarea acelor licenţe. Având în vedere că 5G înseamnă mult mai mult decât acest lucru şi va "lovi" şi alte domenii, precum agricultură, transporturi, servicii, tot ce ţine de bănci, sănătate, cultură, sport, e normal să avem o strategie naţională. Strategia naţională pentru 5G cred că este absolut necesară şi nu inventăm noi apa caldă. Sunt state mai bine aşezate care deja au aşa ceva şi vă dau două exemple - Israel şi Marea Britanie. Am face bine să facem lucru acesta şi să ştiţi că o să-l facem cu Guvernul, dar nu numai. Cred că aici e necesar să avem discuţii cu operatorii, cu piaţa. Trebuie să existe un efort comun în a aşeza lucrurile aşa cum trebuie', a spus Grindeanu.



Dintr-un studiu făcut în acest moment de către unii dintre cei mai mari producători de echipamente, spunea preşedintele ANCOM, aplicat pe România, reiese că, până 2024, vor fi investiţi în jur de nouă miliarde de dolari pe ceea ce înseamnă 5G, dintre care sectorul comunicaţiilor sub două miliarde de dolari.



'Restul sunt aceste industrii de care aminteam mai devreme, care dacă vor să ţină pasul vor trebui să facă aceste investiţii. Eu spun că se vor face. Tocmai de aceea, România are nevoie de această strategie naţională care trebuie să aşeze lucrurile pe făgaşul normal. Eu îmi doresc şi vom face acest lucru. La conferinţa noastră anuală din toamnă vrem să putem să venim să prezentăm această strategie, care, într-un final, ar trebui să fie aprobată prin Hotărâre de Guvern, în aşa fel încât să se ştie foarte bine limitele, cadrul, direcţiile de dezvoltare şi ce se poate face. Nu depinde numai de noi, dar ne vom face treaba pe bucata noastră. Cred, însă, că e nevoie de mai mult de atât', a mai arătat şeful ANCOM, susţinând totodată că un prim pas ar fi constituirea, printr-un Memorandum, a unui grup de lucru care să elaboreze aceste măsuri.

