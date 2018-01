Carmen Dan, prima reacţie: În ce priveşte declaraţiile premierului, voi da lămuriri cât de curând

"Am răspuns întrebărilor procurorilor. În ce priveşte declaraţiile premierului, voi da lămuriri cât de curând", a spus Carmen Dan, când a plecat de la Parchet.

Reamintim că miercuri seară, premierul Mihai Tudose i-a cerut demisia ministrului de Interne, Carmen Dan, spunând că nu mai poate lucra cu cineva care "minte în așa hal". Unul dintre motivele de a nu pune în practică solicitarea ministrului Carmen Dan de demitere a șefului Poliției - în urma scandalului iscat în jurul polițistului pedofil din Capitală - a fost că acesta trebuia înlocuit, a spus Tudose.

”Am aflat că propunerea nu dorea funcția, deci nu puteam demite pe cineva neavând pe cine să pun în loc”, a explicat premierul la Realitatea TV.

În aceeași zi, spune Tudose, a întrebat-o pe Carmen Dan dacă este adevărat că persoana propusă nu dorea funcția. ”Mi-a spus că nu e adevărat”, susține prim-ministrul, care a precizat că are și un martor - jurnalistul Bogdan Chireac.



”La prânz l-am sunat eu personal. Mi-a spus exact așa: 'În cursul dimineții m-am prezentat la Carmen Dan cu un raport prin care refuz această funcție. De când i l-am înmânat stau în anticameră. Nu doresc această funcție' ", a dezvăluit Tudose.



Premierul a precizat că nu mai are ”ce lucra” cu un ministru de Interne care își permite să-l mintă ”în halul ăsta” .”Dacă va fi lăsată, domnia sa își va da demisia”, a mai spus Tudose.

Întrebat de Rareș Bogdan cine nu o lasă pe Carmen Dan să demisioneze, premierul a răpuns: "Mi-a spus că intenționează să își dea demisia, dacă nu o face înseamnă ca cineva nu o lasă".

Mihai Tudose a evitat să dea un răspuns tranșant la întrebarea "Dacă nu își prezintă demisia mâine dimineață, o veți demite?", spunând "Astept, că am rabdare, înca mai am răbdare".

În ceea ce priveşte audierea de joi, Carmen Dan îşi va susţine plângerea depusă la Parchetul General care a deschis un dosar penal pentru violare de domiciliu, după ce ministrul a găsit în casa sa un dispozitiv de ascultare ascuns într-o priză.

"Era un dispozitiv în perete. Nu era un dispozitiv la vedere pe care să îl poţi vedea în mod normal. Am considerat că este un aspect care are atribuţiile şi competenţa necesară. Am descoperit dispozitivul azi-după amiază, când am vrut să pun telefonul în priză. După-amiază. După şedinţa de Guvern. Dispozitivul nu era vizibil, consider că este o precizare importantă. La domiciliu este un spaţiul meu privat. Este un dispozitiv funcţional", a declarat Carmen Dan.

Ulterior, purtătorul de cuvânt al SRI, Ovidiu Marincea a afirmat că dispozitivul de înregistrare provine, din primele informaţii, din zona privată, fiind vorba de un "dispozitiv ieftin, care poate fi cumpărat cu 200-300 lei de pe orice site".

