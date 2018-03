Mizele Comitetului Executiv Naţional al PSD de luni

Conducerea PSD urmează să stabilească astfel modul de organizare a Congresului, dar şi dacă vor fi organizate sau nu alegeri şi dacă se va schimba structura Biroului Permanent Naţional, după cum a precizat purtătorul de cuvânt al PSD, Adrian Dobre, la finalul celui mai recent Birou Permanent Naţional.

De asemenea, se va discuta adoptarea unor rezoluţii, precum şi modificarea Statutului PSD. În acest sens, liderii de organizaţii vor depune în cadrul CEx propunerile de modificare a statutului, adoptate în birourile judeţene, acestea urmând a fi centralizare de o comisie specială condusă de secretarul general al PSD, Marian Neacşu. Astfel, un proiect final al noului Statut al PSD urmează să fie supus aprobării Congresului extraordinar din 10 martie.

Cel mai probabil, Liviu Dragnea va fi reconfirmat în funcţia de preşedinte al PSD. Cele mai multe organizaţii şi-au exprimat în această perioadă sprijinul politic pentru şeful partidului şi pentru actualul guvern. Între organizaţiile care au adoptat rezoluţii de susţinere se află filialele PSD Alba, Caraş Severin, Maramureş, Braşov, Bistriţa Năsăud, Botoşani, Buzău, Dolj, Hunedoara, Harghita, Suceava.

Preşedintele Consiliului Naţional al PSD, Mihai Fifor, a subliniat pe 2 martie la Bistriţa că, în opinia sa, liderul PSD, Liviu Dragnea, nu are nevoie de o reconfirmare în această funcţie, deoarece guvernarea este una "foarte bună", iar partidul este "foarte bine coordonat".

"Nu ştiu dacă se va cere sau nu un vot de reconfirmare. Dacă mă întrebaţi pe mine - şi vă rog să o luaţi ca pe o opinie personală -, eu nu cred că preşedintele Dragnea are nevoie de vreo reconfirmare. Preşedintele Liviu Dragnea a fost ales în modul cel mai statutar cu putinţă, practic de către toţi membrii PSD. Este, cred, un lucru evident faptul că, după ce am câştigat alegerile în maniera în care le-am câştigat, preşedintele Dragnea a arătat, dacă mai era nevoie, că PSD este foarte bine coordonat şi foarte bine condus şi face o guvernare foarte bună, ia măsuri cât se poate de bune şi în Parlament şi arată că, în continuare, suntem primii în opţiunile românilor", a spus Fifor în cadrul unei conferinţe de presă.

Liderii PSD care şi-au exprimat până în prezent dorinţa de a candida s-au referit doar la funcţii de vicepreşedinte sau la "o funcţie în partid".

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat vineri că va candida pentru un post de vicepreşedinte al PSD dacă va fi recomandată de colegele de la organizaţia de femei, dar a respins posibilitatea de a candida la preşedinţia României.

"Dacă colegele mele de la organizaţia de femei mă vor recomanda, le voi mulţumi, mă voi simţi onorată şi voi candida pentru un post de vicepreşedinte al PSD. Mi-aş dori nu atât pentru funcţia în sine, pentru că oricum cea mai mare activitate a mea este la Primăria Capitalei, ci pentru faptul că ar fi normal ca Bucureştiul să aibă şi un reprezentant politic în Biroul Permanent Naţional, avem foarte multe probleme şi cred că vocea Bucureştiului trebuie să se facă auzită şi într-un for atât de important al unui partid care este la guvernare", a precizat Firea la Forumul "Piaţa imobiliară: tendinţe şi obiective pentru 2018", organizat de Intact Media Group.

Pentru o funcţie de vicepreşedinte doreşte să candideze şi liderul PSD Vrancea, Marian Oprişan, dacă se va impune alegerea unui nou Birou Permanent Naţional.

"Să vedem ce stabilim în BPN, în CExN, ce formă va exista şi Congresul va avea loc la data stabilită. Dacă se impune alegerea unui nou BPN în Congres, da, fără niciun fel de problemă. Nu am candidat în anul 2015 la Congres pentru că am spus foarte clar că nu candidez pentru că am un dosar - e dosarul meu, nu e dosarul partidului. De data asta, pentru că am demonstrat întregii naţiuni că sunt nevinovat şi nu am nicio legătură cu ceea ce mi-au fost aduse ca şi acuzaţii, vă spun cât se poate de clar că eu candidez la o funcţie de conducere în PSD", a precizat Oprişan pe 21 februarie la Parlament.

Pentru o funcţie în partid va candida şi secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ştefănescu.

"Ştiţi foarte bine că voi candida, pentru orice funcţie, nu mi-e frică de concurenţă în interiorul partidului, chiar am fost printre cei care au susţinut ideea de congres cu alegeri şi pentru vicepreşedinţi. O să fie o competiţie probabil în partid, dacă vom stabili lucrul ăsta. Încă nu am bătut în cuie", a precizat, tot pe 21 februarie, secretarul general adjunct al PSD.

În schimb, premierul Viorica Dăncilă spune că nu va candida la o funcţie de conducere în partid, având în vedere că este preşedinta organizaţiei de femei a social-democraţilor.

"Consider că funcţia de prim-ministru îmi ocupă foarte mult timp şi trebuie să mă implic foarte mult. O funcţie în partid ar presupune să fac şi acolo muncă în plus. Eu deja sunt preşedinte al organizaţiei femeilor social-democrate, aceasta îmi permite să fiu în Biroul Permanent Naţional. Este suficient pentru mine. Voi promova în continuare egalitatea de şanse şi tot ceea ce ţine de politicile pentru egalitatea de şanse şi pentru femei. Nu cred că e oportun să candidez pentru o funcţie", a argumentat Viorica Dăncilă, pe 22 februarie, într-o declaraţie de presă susţinută la Palatul Parlamentului.

Actualul preşedinte executiv al PSD, Niculae Bădălău, nu s-a decis încă dacă va candida la o funcţie în partid la Congresul extraordinar din 10 martie, precizând că 99% dintre primarii din Giurgiu, acolo unde a candidat pentru Parlament, îl susţin.

"99% din primari au spus să candidez în continuare, (...) şi din preşedinţii de organizaţii judeţene, dar până la urmă e decizia mea şi a familiei vizavi de subiectul ăsta dacă îmi mai asum încă un mandat. (...) Aşa cum v-am spus, este o sarcină extrem de importantă şi, dacă voi considera că încă pot să-i fac faţă, voi candida. Dacă voi considera că trebuie să vină cineva mai tânăr cu o nouă forţă, atunci, pentru binele partidului, voi sprijini acea persoană. (...) Viziunea mea şi ceea ce am promis cetăţenilor trebuie să continue - democratizarea partidului, asumarea deciziilor, transparenţa trebuie să continue în partid şi pentru foarte multe acţiuni uite că se întâmplă", a arătat Bădălău pe 21 februarie la finalul BPN al PSD.

Vicepremierul Paul Stănescu a anunţat, pe de altă parte, că nu va candida pentru nicio funcţie la Congresul extraordinar al PSD din 10 martie: "Nu mai candidez. Nu mai vreau. Simplu. (...) E decizie unilaterală. Fiecare, dacă vrea, candidează. Dacă nu, nu. Dar eu nu candidez la nimic", a precizat Paul Stănescu.

Vicepreşedintele PSD Ecaterina Andronescu consideră că partidul trebuie să vină la Congres cu o propunere de candidat la Preşedinţie.

Întrebată dacă există un prezidenţiabil care va fi desemnat la Congresul PSD din 10 martie, Ecaterina Andronescu a spus: "Nu ştiu dacă desemnat este cea mai bună soluţie la Congresul din 10 martie, dar oricum cred că trebuie să ne gândim la acest lucru, pentru că eu cred că PSD este un partid serios, care contează în această ţară, în spectrul guvernării şi al administrării ţării şi cred că este corect să vină cu o propunere de candidat pentru Preşedinţie".

Potrivit senatoarei PSD, trebuie desemnată acea persoană care are cele mai multe şanse.

Întrebată dacă este nevoie să fie reconfirmat Liviu Dragnea în funcţia de preşedinte al PSD, Ecaterina Andronescu a răspuns: "Eu numai pe domnul Dragnea l-am auzit vorbind. Statutul ne stabileşte un mandat de conducere de patru ani. Dacă domnia sa consideră că este nevoie de reconfirmare, eu nu consider lucrul acesta".

Tag-uri:

loading...