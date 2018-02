Moțiune simplă pentru demiterea Ministrului Muncii. USR: ”O.Vasilescu, incompetentă, mincinoasă”

Iniţiatorii moţiunii spun că Lia Olguţa Vasilescu trebuie să raspundă pentru eşecurile înregistrate la legea salarizarii şi ajustarea pensiilor şi că se impune demisia acestei. Dezbaterile au fost însoțite de acuzații. Astfel, Cristian Seidler, deputat USR, a anunțat în plen că ministrul Muncii este ”mincinoasă, incompetentă, cu tupeu”.

La rândul său și PNL a criticat-o dur pe Vasilescu, prin vocea deputatei Mara Calista. Totodată, și Dan Vâlceanu liberalul care a citit moțiunea a lansat un avertisment, spre finalul dezbaterilor: ”Doamnelor și domnilor, dacă o vedeți pe Lia Olguța Vasilescu, fugiți!”.

Moțiunea a fost citită în plen de către PNL, iar apoi, a luat cuvântul Lia Olguța Vasilescu care a ținut să menționeze că moțiunea simplă nici măcar nu se bazează pe fapte reale, întrucât nu există statictici care să ateste că au scăzut două milioane de salarii. În schimb, Vasilescu a menționat că au scăzut salarii din cadrul Ministerului Agriculturii și APIA. La final, după ce a asculta opiniile PNL și USR, Vasilescu a dat și o replică:

”Pentru PNL, eu cred ca am raspuns la toate intrebarile, vorbiti de scaderi de 40%, dati-mi un singur exemplu, haideți, fiți curajoși.(...) Ați folosit cuvântul ”furăcioasă”. Eu nu am în vocabular acest cuvânt. Eu nu am afirmat niciodată că nu va scădea niciun salariu. După cum v-am spus, salariile miniștrilor au scăzut cu 3000 de lei. Pentru USR: nu mă cobor la acest nivel”.

Replica lui Vasilescu vine după ce înainte, Cristian Seidler a criticat-o dur pe Vasilescu:

"Nu a fost niciodată (n.r. ministrul Muncii) în situaţia de a acorda salarii din veniturile pe care le-a realizat prin munca dânsei. Nu a fost niciodată în situaţia de a explica vreun fluturaş vreunui angajat de-al dânsei. Ştim acest lucru din biografia dânsei. În plus, niciodată nu a avut rolul de anteprenor sau de secretar de şcoală comunală de a fi pusă în situaţia să explice colegilor de ce luna aceasta, luna viitoare, banii de salariu vor fi mult mai puţini. Pe lângă faptul că e nepregătită, dl Vasilescu este incompetentă. (...) Dacă ar fi fost competentă, ar fi putut să prezinte studiu de impact a ceea ce se află în fantasmagoriile anexei la legea salarizării. Nici până în ziua de astăzi acest lucru nu s-a putut face. A lăsat însă să zburde salariile din administraţia publică locală nefăcând diferenţa între incompetenţi şi competenţi, pentru că, ştim bine, în ziua votului va fi nevoie de cei incompetenţi dar clienţi politici. Nepregătită şi incompetentă, Olguţa Vasilescu este şi mincinoasă. Ultima minciună a spus-o chiar aici în plen - atunci când contribuţiile la pilonul II de pensii scad cu 11.73 % sa vii să spui cu tupeu aici, că nu au scăzut, asta se numeşte pur şi simplu minciună", a susţinut Cristian Seidler.

Ce cuprinde moțiunea

În motivare moțiunii, PNL critică Legea salarizării și reclamă că mulți bugetari au reduceri de salarii, unii chiar și cu 40%.

Partidul Național Liberal mai spune că este necesară modificarea legislației, începând cu abrogarea Ordonanței de Guvern nr. 4/2017 și a grilelor din Legea nr. 153/2017, în detrimentul dorințelor de partid și în favoarea românilor.

PNL mai arată în motivarea moțiunii că se impune demiterea doamnei Lia Olguța Vasilescu. ,,România a devenit singurul loc din lume în care un salariat în loc să primească salariu pentru munca prestată este dator angajatorului!'', concluzionează liberalii.

Potrivit textului motiunii, romanii au salarii mai mici sau, mai mult decat atat, trebuie sa aduca bani de acasa la sfarsitul unei luni de munca.

"Luni de zile ati mintit ca salariile nu vor scadea, ci vor creste, iar de aici inainte nimeni nu mai are incredere in dumneavoastra si in Guvernul din care faceti parte! Ati fost demascata de propria incompetenta si ati continuat cu sfidarea populatiei", ii transmit semnatarii Olgutei Vasilescu. â

De asemenea, liberalii afirma ca sunt si romani carora salariile le-au crescut, dar aceia sunt parlamentarii si ministrii.

"Ati anuntat cresteri, insa nu ati spus ca va creste numarul romanilor cu salarii mai mici! Sunt si salarii care au crescut! Cele ale parlamentarilor si ale ministrilor! Explicati, doamna ministru, cum v-a scazut salariul, pentru ca asa ati afirmat, in conditiile in care luati cu 1.000 de lei mai mult? Avem speranta, stimati colegi, ca nu veti vota astazi gandindu-va la propriul buzunar, ci la cetatenii din circumscriptia electorala din care proveniti dumneavoastra. Trebuie sa votati luand in calcul efectele mandatului doamnei Olguta Vasilescu asupra oamenilor de rand¬, se mai arata in textul motiunii.

