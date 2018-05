Noul director al NASA şi-a schimbat părerea despre schimbările climatice

''Raportul naţional asupra climei (...) a concluzionat că este extrem de probabil că activitatea umană este prima cauză a încălzirii globale şi nu am niciun motiv să mă îndoiesc de cercetarea ştiinţifică din spatele raportului", a declarat Jim Bridenstine în timp ce era audiat de o comisie a Senatului.



Aceasta a fost prima întrebare a senatorului democrat Brian Schatz, care l-a rugat apoi să confirme că este de părere că activitatea umană influenţează clima. ''Da'', a răspuns Jim Bridenstine. ''Sunteţi de acord că aceasta este o schimbare de opinie din partea dumneavoastră?'', a insistat Schatz. ''Da'', a confirmat Jim Bridenstine.



Administratorul NASA a confirmat că agenţia spaţială va continua să studieze circuitul carbonului pe Pământ.



"Cercetarea ştiinţifică nu ar trebui să fie partizană", a spus fostul congresman republican de Oklahoma. "Aveţi cuvântul meu", a adăugat el.



Numirea sa în funcţia de director al NASA a provocat un val de panică printre oamenii de ştiinţă ai agenţiei, dar şi în rândul cercetătorilor din afara acesteia, nu doar pentru că Jim Bridenstine nu are experienţă ştiinţifică, ci şi pentru că a pus la îndoială realitatea încălzirii globale în 2013, afirmând că temperatura pe Terra a încetat să crească cu zece ani în urmă.



Confirmat pentru funcţia de director al agenţiei americane în aprilie, el a ţinut să dea asigurări săptămâna trecută personalului NASA, că a crezut pe deplin că dioxidul de carbon eliberat în atmosferă a condus la încălzirea planetei şi că activitatea umană este responsabilă de acest fenomen, precizează sursa citată.



De asemenea, el a subliniat că bugetul pentru ştiinţele Pământului propus de administraţia Trump pentru anul viitor este al doilea cel mai mare din istoria NASA. Jim Bridenstine, 42 de ani, a fost investit cel de-al 13-lea administrator al NASA, la sediul agenţiei din Washington, de vicepreşedintele Mike Pence.



Bridenstine a fost pilot în Marina Americană timp de nouă ani şi a participat la misiuni de luptă în Irak şi Afganistan, înainte de a se întoarce în Oklahoma, pentru a ocupa funcţia de director executiv la Tulsa Air and Space Museum & Planetarium. El a fost ales membru în Camera Reprezentanţilor în 2012.



În timpul administraţiei Barack Obama, NASA a pregătit trimiterea de astronauţi pe Marte peste câteva decenii, însă administraţia Trump a discutat obiective mai puţin ambiţioase, inclusiv o întoarcere pe Lună.



Trump a propus ca societăţile private să îşi asume mai multe responsabilităţi în ceea ce priveşte zborurile în spaţiu şi explorarea acestuia, inclusiv în ceea ce priveşte contribuţia Statelor Unite la Staţia Spaţială Internaţională (International Space Station, ISS).

