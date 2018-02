Numarul cererilor de azil din Europa s-a redus aproape la jumatate

Acesta este al doilea an consecutiv in care scade numarul cererilor de azil, dupa fluxul record inregistrat in 2015. Cu toate acestea, in anul 2017 s-au inregistrat mai multe cereri deacat cele depuse in 2014, lucru care indica faptul ca fluxul a fost "important''. O cerere din trei a fost prezentata de cetateni sirieni, irakieni, afgani sau nigerieni. In special, in comparatie cu 2016, au existat de doua ori mai multe cereri din partea sirienilor, mai exact, 98.

000 Printre principalele tari de origine ale refugiatilor se mai numara Pakistanul, Eritreea, Albania, Bangladeshul, Guineea si Iran. In 2017, UE, plus Norvegia si Elvetia, au emis 981.615 de decizii in prima instanta, cu 13% mai putin decat in 2016. Dintre acestea, doar 40% au fost pozitive. La sfarsitul anului 2017, 462.532 de cereri de azil asteptau o decizie in prima instanta. Intre timp, joi a inceput ''Themis'', noua misiune Frontex care va ajuta Italia in controlul de frontiera, misiune care va inlocui Triton.



O schimbare de curs sustinuta de Italia care inca din septembrie a propus incheierea misiunii Triton si lansarea unei noi misiuni mai coerenta cu noile rute de migratie. Obiectivele noii misiuni sunt transportarea migrantilor salvati in Marea Mediterana la cel mai apropiat port, crearea a noi zone de patrulare definite in functie de schimbarile fluxurilor migratoare si o mai mare atentie acordata politiei si serviciilor de informatii cu scopul de a-i depista printre migranti pe posibilii luptatori care se intorc din Siria si Irak.



Ministerul de Interne italian si-a exprimat satisfactia si considera Themis ca fiind ''un exemplu deosebit de semnificativ de solidaritate si cooperare eficienta'' intre statele membre si agentiile europene. Italia spera ca noua misiune sa ajute la aplicarea Dreptului Marii stabilit prin Conventia de la Hamburg.

