O bătrână a fost lovită de tramvai, în Bucureşti. Femeia a murit

Accidentul a avut loc pe linia tramvaiului 55.

Pompierii au reuşit s-o scoată pe bătrână de sub vehicul, dar salvatorii n-au mai putut s-o resusciteze. Rănile femeii erau incompatibile cu viaţa.

Circulaţia tramvaiului pe linia 55 a fost reluată în jurul orei 9:00. Poliţia a dechis o anchetă, pentru a stabili exact ce s-a întâmplat.

Linia 55 a fost inaugurată de puţin timp, după 4 ani de lucrări pe artera Pantelimon.

